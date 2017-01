Weltpolitik und -wirtschaft bleiben unberechenbar: Unternehmen sollten sich eine individuelle Digitalisierungsstrategie zulegen und die Kosten im Blick behalten

München (ots) -- Neuer Operations-Effizienz-Radar von Roland Berger und demInternationalen Controller Verein (ICV) analysiertFirmenplanungen für 2017- Wirtschaftliche und politische Unsicherheiten machenJahresprognosen zunehmend schwierig- Unternehmen sehen Digitalisierung als Chance; aber nur 25Prozent sind gut darauf vorbereitet- Controlling oft nur unzureichend in DigitalisierungsprojekteeingebundenUnerwartete Wahlausgänge, wirtschaftliche und politische Krisensowie weltweit schwelende Konfliktherde machen eine mittel- undlangfristige Planung der Unternehmen fast unmöglich. Aus diesem Grundsollten Firmen sich jederzeit flexibel an Unwägbarkeiten anpassenkönnen. Hinzu kommt die schnell fortschreitende Digitalisierung mitihren sprunghaften Technologieentwicklungen. Für Unternehmen ohneeine geeignete digitale Strategie kann dies das schnelle Ausbedeuten. Immerhin ist das Thema Digitalisierung in den Unternehmenangekommen. So sehen inzwischen 69 Prozent den technologischen Wandelals Chance, allerdings glaubt nur ein Viertel von ihnen, darauf gutvorbereitet zu sein.Welche Schwerpunkte Top-Manager in diesem anspruchsvollen Umfeldfür das Jahr 2017 setzen und wo Nachholbedarf herrscht, zeigen dieExperten von Roland Berger und dem Internationalen Controller Verein(ICV) in ihrem neuen "Operations-Effizienz-Radar - Die Top-Hebel fürdie CFO-Agenda 2017".Gefährlicher Bedeutungsverlust von Controlling und Finanzen"Vor dem Hintergrund des wirtschaftlich und politisch unsicherenUmfeldes bleiben eine effizientere Produktion und ein optimiertesProduktportfolio die wichtigsten Themen auf der CFO-Agenda", sagtRoland Berger-Partner Oliver Knapp. "Als drittwichtigster Hebel rückt2017 der Einkauf zunehmend in den Fokus."Auf der anderen Seite verlieren Controlling und Finanzen zunehmendan Bedeutung: Nur 33 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, dassdas Controlling an Digitalisierungsprojekten andererUnternehmensbereiche beteiligt wird. "Das ist besorgniserregend, dennum innovative Geschäftsmodelle im Zuge der Digitalisierung zuentwickeln, brauchen Firmen das Controlling mehr denn je - ganz imSinne des betriebswirtschaftlichen Gewissens in den Unternehmen",erklärt Carmen Zillmer, Mitglied im Vorstand des ICV. "Controller inihrer Rolle als "Businesspartner des Managements" haben die wichtigeAufgabe und die Chance als Befähiger zu agieren."Individuelle Digitalisierungsstrategie statt allgemeinemAktionismus Im Vergleich zu den vergangenen Jahren werten diebefragten Unternehmen die Themen für 2017 je nach Branche sehrunterschiedlich. "Das ist eine sehr positive Entwicklung", stelltSebastian Ostermayer von Roland Berger fest. "Denn der technologischeWandel trifft die jeweiligen Industrien in unterschiedlichenBereichen. Um die Digitalisierung erfolgreich zu meistern, sinddeshalb je nach Branche unterschiedliche Ansätze nötig."Wie die Umfrage zeigt, nehmen Firmen den digitalen Wandel alsHerausforderung an. So erwarten 59 Prozent der Studienteilnehmerradikale Veränderungen durch die Digitalisierung. Gleichzeitigherrscht eine große Unsicherheit darüber, wie die Entwicklung dasbestehende Geschäftsmodell verändern wird. "Der digitale Wandel kannnicht durch allgemeinen Aktionismus bewältigt werden", sagt Knapp."Der Fokus auf die eigene Branche und ihre Herausforderungen ist derrichtige Weg. Erst auf Basis einer Analyse der digitalen Trends imeigenen Geschäftsfeld und einer entsprechendenDigitalisierungsstrategie lässt sich der individuelle Handlungsbedarfermitteln."Quer durch alle Branchen gilt es jedoch auch bei digitalenProjekten die Kosten im Auge zu behalten. "Firmen müssen den Spagatzwischen sinnvollen Investitionen in die digitale Transformation undgesunden Finanzen bewältigen", erklärt Carmen Zillmer. "Um sich auchfinanziell nachhaltig an die digitale Zukunft anzupassen, sollte dasControlling deshalb verstärkt in digitale Projekte eingebundenwerden."Die Studie können Sie herunterladen unter:www.rolandberger.de/pressemitteilungenAbonnieren Sie unseren Newsletter unter:https://www.rolandberger.com/de/Notifications.htmlRoland Berger:Roland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweitführenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft undeuropäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern istdas Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv.Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralenWirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eineunabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von rund 220Partnern.Internationale Controller Verein e.V. (ICV):Der Internationale Controller Verein eV (ICV) hat in D, A, CHsowie in zwölf weiteren Ländern Europas rund 6.500 im praktischenControlling tätige Mitglieder. Das Leitziel derICV-Controlling-Philosophie ist ökonomisch nachhaltiger Erfolg. Mitseinem Ehrenvorsitzenden Dr. Dr. h.c. Albrecht Deyhle hat der 1975gegründete Verein das Controlling im deutschen Sprachraum geprägt undStandards gesetzt. Der ICV führt Controller, CFOs, Manager undWissenschaftler zusammen und orientiert sich strikt am Nutzen seinerMitglieder. Im Zentrum stehen Erfahrungsaustausch, Knowhow-Transfersowie die Fokussierung auf zukunftsorientierte Trends. Der Vereinverbindet Praxiserfahrungen und neueste Forschungsergebnisse,bereitet dieses Wissen für die praktische Umsetzung auf. Der ICVleistet damit einen Beitrag zum persönlichen Erfolg seiner Mitgliederund zur nachhaltigen Wertsteigerung von Unternehmen. ICV-Vorsitzenderist Siegfried Gänßlen, Stuttgart, stellv. 