Weltnichtrauchertag: Die vier ärgerlichsten Mythen zur E-Zigarette (FOTO)

Berlin (ots) -Über drei Millionen Menschen in Deutschland greifen bereitsregelmäßig zur E-Zigarette. Obwohl das Produkt schon seit 15 Jahrenauf dem Markt ist, ranken sich immer noch Mythen um die elektrischeZigarette. Diese lassen in der Öffentlichkeit ein falsches Bildentstehen und sorgen dafür, dass immer noch viele Tabakraucher undderen Angehörige verunsichert sind. Mehr als die Hälfte der deutschenBevölkerung glaubt sogar, dass E-Zigaretten mindestens genausoschädlich sind wie Tabakzigaretten (Forsa 2017).Das Bündnis für Tabakfreien Genuss (BfTG) nimmt deninternationalen Weltnichtrauchertag zum Anlass, den am häufstenverbreiteten Mythen zur E-Zigarette Fakten entgegenzustellen.Letztlich gilt gerade auch an diesem Tag, das Bewusstsein der Raucherzu verändern und dafür zu sorgen, dass die Zahl von 120.000jährlichen Todesfällen in Folge des Tabakkonsums in Deutschlanddeutlich reduziert wird.Mythos 1: "E-Zigaretten sind genauso schädlich wieTabakzigaretten."Fakt: E-Zigaretten sind deutlich weniger schädlich als Tabak. Diebritische Regierungsagentur Public Health England (PHE) hat 2015einen Report veröffentlicht, wonach E-Zigarettendampf um mindestens95 Prozent weniger schädlich ist als Tabakrauch. Dieser Befund wurdevon PHE in einer weiteren Publikation 2018 bestätigt. Außerdem istdie Gefahr, durch E-Zigaretten an Krebs zu erkranken laut PHE 99,5Prozent geringer im Vergleich zum Tabakkonsum.Mythos 2: "E-Zigaretten sind ein Produkt der Tabakindustrie."Fakt: Die E-Zigaretten-Branche in Deutschland hat sich in zweiRichtungen entwickelt: Auf der einen Seite gibt es reineE-Zigaretten-Fachhändler und -hersteller sowie kleine undmittelständische Unternehmen ohne eine Verbindung zur Tabakindustrie,die den E-Zigarettenmarkt in Deutschland seit 2007 aufgebaut haben.Seit 2012 bieten auch Tabakkonzerne Produkte wie E-Zigaretten undTabakerhitzer an. Fakt: Die E-Zigarette selbst ist deutlich älter alsdas Engagement der Tabakkonzerne. Sie wurde schon 2003 in Chinaentwickelt und 2004 auf den Markt gebracht.Mythos 3: "Es gibt keine Langzeitstudien."Fakt: Die Universität von Catania in Italien hat im November 2017die erste Langzeitstudie zur E-Zigarettennutzung veröffentlicht. Übereinen Zeitraum von 3,5 Jahren wurde untersucht, wie sich der Konsumvon E-Zigaretten auf die Lunge von Nichtrauchern auswirkt. Ergebnis:Die Forscher fanden "keinerlei Verminderung des Lungenvolumens,Entwicklung von Atemwegssymptomen, Veränderungen der Marker für eineEntzündung der Lunge in der ausgeatmeten Luft oder Anzeichen vonfrühen Lungenschäden im CT Scan; ... Selbst die intensivsten Nutzervon E-Zigaretten zeigten keinen Nachweis für eine beginnendeLungenschädigung in den physiologischen, klinischen oder Entzündungenbetreffenden Messungen. Darüber hinaus wurden keine Veränderungen imBlutdruck oder Herzfrequenz gemessen."Mythos 4: "Auch E-Zigaretten erzeugen schädlichen Passivdampf."Fakt: Eine im Februar 2018 veröffentlichte Untersuchung derUniversität von Georgia kommt zu dem Ergebnis, dass der ausgeatmeteteDampf von E-Zigaretten im Gegensatz zu Tabakrauch keineKonzentrationen von krebsfördernden Formaldehyden oderAcetalaldehyden beinhaltet. Hinzu kommt, dass bei E-Zigaretten -anders als bei Tabakzigaretten - kein Nebenstromrauch entsteht. DieTabakzigarette glimmt solange, bis sie ausgedrückt wird und sondertin diesem Zeitraum toxische Substanzen in die Umgebungsluft ab.Nichtraucher in der Nähe des Rauchers inhalieren diese schädlichenStoffe. Die E-Zigarette ist zwischen den einzelnen Zügen deaktiviert.Philip Drögemüller, der Pressesprecher des BfTG, appelliert an dieVernunft der Dampfer: "Trotz der fehlenden gesundheitlichenBeeinträchtigung seiner Umgebung sollte der E-Zigarettennutzerdennoch Rücksicht auf diejenigen Mitmenschen nehmen, die sich durchden Dampf gestört fühlen. Respekt ist wichtig. Ebenso wichtig istauch die Aufklärung der Raucher über die gesundheitlichen Chancen,die sich durch den Umstieg auf die E-Zigarette bieten können."Links:Public Health England Report 2018: http://ots.de/Jz6YdULangzeitstudie Universität Catalania:https://www.nature.com/articles/s41598-017-14043-2Studie Universität Georgia:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29477829Über das BfTGDas BfTG vertritt seit 2015 kleine und mittelständischeUnternehmen der deutschen E-Zigaretten-Branche. Es repräsentiert runddrei Viertel des Marktes und agiert absolut unabhängig von derTabakindustrie. Dabei setzt es sich für einen sachlichen Dialog zunotwendigen Regulierungen sowie dem gesundheits- undwirtschaftspolitischen Potenzial der E-Zigarette ein. Zu denMitgliedern zählen namhafte Liquid- und Hardwarehersteller sowieGroß- und Einzelhändler aus ganz Deutschland.