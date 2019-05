Weltnichtrauchertag: Dampfen ist nicht Rauchen

Berlin (ots) -Am 31. Mai findet der internationale Weltnichtrauchertag statt.Jährlich sterben in Deutschland etwa 120.000 Menschen an den Folgendes Rauchens. Diese Zahl ist in den letzten Jahren relativ konstantgeblieben.[1] Auch 2025 wird es nach Prognosen der WHO noch über 16Millionen Raucher in Deutschland geben.[2] Eine staatliche Förderungder elektrischen Zigarette nach dem Vorbild anderer europäischerStaaten könnte diese Quoten deutlich verbessern. Deshalb fordert dasBündnis für Tabakfreien Genuss die gesundheitspolitischen Stellen inDeutschland dazu auf, das Potential der E-Zigarette für einenTabakstopp stärker anzuerkennen als bisher.Förderung der E-Zigarette in UKIn Großbritannien ist die Zahl der Raucher in den letzten Jahrenstark zurückgegangen. Großbritannien hatte mit 15 Prozent im Jahr2018 eine der niedrigsten Raucherquoten im europäischen Vergleich.[3]Nach einem Report der britischen Gesundheitsbehörde Public HealthEngland (PHE) ist es naheliegend, dass der verstärkte Rückgang mitdem Aufkommen der E-Zigarette in UK zusammenhängt:"In der ersten Hälfte des Jahres 2017 waren die Erfolgsquoten beiRauchstopps in England die höchsten, die bisher beobachtet wurden.... Es ist naheliegend, dass E-Zigaretten dazu beigetragen haben."[4] Der Leiter für Tabakkontrolle bei PHE, Martin Dockrell, sieht inder Verwendung von E-Zigaretten für Raucher "eine der bestenMöglichkeiten, das Rauchen aufzugeben".[5]Die positive Entwicklung in Großbritannien wurde durch einegesundheitspolitische Förderung der E-Zigarette eingeleitet. NebenPublic Health England bewerten auch renommierte Organisationen wieCancer Research UK [6] und die Nichtraucher-Organisation Action onSmoking and Health [7] die E-Zigarette als hilfreiche Alternative undempfehlen den Umstieg.Weitere europäische Beispiele für E-Zigaretten-FörderungAuch in der Schweiz, Frankreich, Belgien und den Niederlanden wirdvon staatlicher Seite Aufklärungspolitik zur Schadensminimierungdurch die E-Zigarette betrieben. Raucher erfahren auf diese Weise vonden Vorteilen, die ein Umstieg auf die weniger schädliche Alternativefür sie bietet. Eine Übersicht über diese Projekte ist angehängt.[8]Laut einer Studie von 2018 weiß nur ein Drittel (31,1 Prozent) derBevölkerung in Deutschland, dass E-Zigaretten wenigergesundheitsschädlich sind als Tabak.[9]Dustin Dahlmann, Vorsitzender Bündnis für Tabakfreien Genuss:"Jedes Jahr rufen die deutschen Gesundheitsorganisationen dieRaucher dazu auf, ihren Tabakkonsum einzustellen. Doch dieRaucherquoten verringern sich nur marginal. Mit einer staatlichenFörderung der deutlich weniger schädlichen E-Zigarette nach demVorbild anderer europäischer Aufklärungskampagnen kann endlich derDurchbruch erzielt werden. Dazu fordern wir am Weltnichtrauchertagdie Verantwortlichen in der deutschen Gesundheitspolitik auf. Denn:Dampfen ist nicht Rauchen."Nachweise:[1] Tabakatlas Deutschland 2015, Deutsches Krebsforschungszentrum[2] Anzahl der Raucher in Deutschland in den Jahren 2000 bis 2025,WHO 2019[3] Statistics on Smoking - England, NHS 2018[4] Evidence review of e-cigarettes and heated tobacco products,Public Health England, 2018[5] Interview Martin Dockrell, Daily Express 13.03.2019[6] SMOKING CESSATION IN PRIMARY CARE, Cancer Research UK, 2019[7] ASH presents new data on e-cigarettes to Science and TechnologySelect Committee. Action on Smoking and Health, 2018[8] Faktenpapier BfTG "Internationale Gesundheitsaufklärung zurE-Zigarette", 2019 (ist im Anhang der Pressemeldung)[9] E-Zigaretten: Einschätzung von Gesundheitsgefahren und Nutzungzur Tabakentwöhnung, 2018Über das BfTG:Das Bündnis für Tabakfreien Genuss vertritt seit 2015 kleine undmittelständische Unternehmen der deutschen E-Zigaretten-Branche. Esrepräsentiert rund drei Viertel des Marktes und agiert unabhängig vonder Tabakindustrie. Dabei setzt es sich für einen sachlichen Dialogzu notwendigen Regulierungen sowie dem gesundheits- undwirtschaftspolitischen Potenzial der E-Zigarette ein. Zu denMitgliedern zählen namhafte Liquid- und Hardwarehersteller sowieGroß- und Einzelhändler aus ganz Deutschland.Pressekontakt:Bündnis für Tabakfreien Genuss e.V.Vorsitzender: Dustin DahlmannPressesprecher: Philip DrögemüllerTelefon: +49 (0) 30 209 240 80E-Mail: presse@bftg.orgWeb: www.tabakfreiergenuss.orgOriginal-Content von: Bündnis für Tabakfreien Genuss (BfTG) e.V., übermittelt durch news aktuell