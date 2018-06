Weltneuheit zur Intersolar / Sonnenstromfabrik präsentiert leichteste Glas/Glas Solarmodule der Branche

Wismar (ots) - Die Sonnenstromfabrik der CS-Wismar GmbH(www.sonnenstromfabrik.com), Innovationstreiber undGlas/Glas-Modulhersteller, entwickelt weltweit als ersterModulproduzent super dünne, ultralight Glas/Glas Solarmodule. DieWeltneuheit wird der Fachwelt erstmals auf der Intersolar vom 20. bis22. Juni 2018 in München präsentiert (CS-Wismar Stand: B2.180F).Die neuen Solarmodule wiegen nur noch ca. 10 kg und damit nur nochhalb so viel wie die bisher leichtesten Glas/Glas Module.Gleichzeitig sind die Module nur noch etwa halb so dick. Das dünnereFrontglas ist zudem lichtdurchlässiger und liefert einen höherenLichteintrag und somit mehr Ertrag. Dünneres Glas auf der Vorderseitebewirkt eine bessere Modulkühlung und Wärmeabfuhr durch Konvektionund damit ebenfalls höhere Leistung. Das geringe Gewicht senkt unteranderem die statische Belastung für Dachkonstruktionen und erweitertdie Einsatzmöglichkeiten für Solartechnik. Die neuartigen Module sindso dünn, dass sie durch spezielle Montagesysteme sogar inCurvedpositionen verbaut werden können.Möglich wird diese radikale Innovation durch den Einsatz vonextrem dünnem 0,8 mm starkem Glas. Als Vorreiter der Branche senktedas hochmoderne Modulwerk in Wismar bereits 2011 das Limit derGlasstärke auf 2 mm. Den Kern der neuen Innovation bildet ein völligneuartiger Prozess der chemischen Härtung in Kombination mit einemdreistufigen Laminierverfahren, bei dem das Laminat eine besondereWiderstandsfähigkeit erhält. Sonnenstromfabrik Glas/Glas Module sinddadurch besser vor Feuchtigkeitseintritt, Delaminierung sowieBlasenbildung geschützt.Der höhere Zellschutz von Glaslaminaten sichert einen Mehrertragvon bis zu 60 Prozent durch eine längere Lebensdauer von bis zu 40Jahren, auch unter extremen Bedingungen in Landwirtschaft undIndustrie.Nach dem Start der Serienproduktion werden die ultralightGlas/Glas Solarmodule der Sonnenstromfabrik erstmals Anfang 2019ausgeliefert. Bestellungen werden bereits jetzt entgegengenommen.Infos unter sales@sonnenstromfabrik.com oder auf der Intersolar anStand B2.180FÜber die SonnenstromfabrikDie Sonnenstromfabrik ist der modernste und qualitativ führendeHersteller von Solarmodulen in Europa. Das Modulwerk hat sich in denvergangenen 25 Jahren als Qualitätsführer etabliert. Die Ursprüngeder Produktionsstätte in Wismar reichen rund 25 Jahre zurück. 2006übernahm die Centrosolar Group AG das Werk. 2008 und 2011 erfolgteder Neubau am heutigen Standort. Seither wurde das Werk mehrfachmodernisiert und mit der neuesten Technik ausgestattet. 2016 übernahmdie CS Wismar GmbH mit einem Team der ehemaligen Centrosolar denBetrieb.Die Sonnenstromfabrik produziert sowohl unter eigenem Markennamenals auch Fremdmodule im Auftrag anderer Solarhersteller. DieSonnenstromfabrik verfügt über das in der Branche umfangreichstePortfolio an Glas/Glas Modulen. Auch bei Glas/Folien Modulen setztdie Sonnenstromfabrik konsequent auf Qualität, Design undPerformance. Die Sonnenstromfabrik hat als erstes Unternehmen derBranche das Thema Nachhaltigkeit konsequent neu definiert und seineProduktionsprozesse auf minimalen CO2 Ausstoß optimiert undzertifiziert. Spezialmodule, Off-Grid Module und In-Dach Modulerunden das Portfolio der Sonnenstromfabrik ab.Gegenüber herkömmlichen Solarmodulen überzeugen die Produkte derSonnenstromfabrik durch eine wesentlich höhere Lebensdauer und vieleweitere Vorteile. Bestes Beispiel sind die langlebigen Module derSerie "Excellent Glass/Glass".Pressekontakt:necom Werbeagentur GmbHPR-AbteilungJürgen PreißMehlemer Straße 1350968 KölnOriginal-Content von: CS Wismar GmbH, übermittelt durch news aktuell