Weltneuheit für Stahl: ArcelorMittal untersucht industriellen Einsatz von reinem Wasserstoff (FOTO)

Köln (ots) -Nachhaltige Stahlproduktion hat viele Facetten. Um CO2-Emissionendauerhaft zu senken, hat ArcelorMittal eine Strategie füremissionsarme Technologien entwickelt, die neben der Umwandlung vonCO2-Emissionen und der Verwendung von alternativen Einsatzstoffenauch die direkte Vermeidung von Kohlenstoff (Carbon Direct Avoidance,kurz CDA) zum Ziel hat.Dieses Jahr möchte der Konzern ein neues Projekt im HamburgerArcelorMittal-Werk starten, um erstmals Wasserstoff großtechnisch beider Direktreduktion von Eisenerz im Stahlproduktionsprozesseinzusetzen. Eine Pilotanlage soll dann in den kommenden Jahrenerrichtet werden.Bereits heute hat das Hamburger Werk auf Grund des Einsatzes vonErdgas in einer Direktreduktionsanlage (DRI) eines der effizientestenProduktionsverfahren der ArcelorMittal-Gruppe. Ziel des neuenwasserstoffbasierten Verfahrens ist es, Stahl mit geringstenCO2-Emissionen herstellen zu können. Die Projektkosten betragen rund65 Millionen Euro. Außerdem ist eine Kooperationsvereinbarung mit derUniversität Freiberg geplant, um das Verfahren in den kommendenJahren auf dem Hamburger Werksgelände zu testen. Dabei soll diewasserstoffbasierte Reduktion von Eisenerz zunächst imDemonstrationsmaßstab mit einer Jahresproduktion von 100 000 Tonnenstattfinden."Unser Hamburger Werk bietet optimale Voraussetzungen für diesesinnovative Vorhaben. Ein Elektrolichtbogenofen mit DRI-Anlage undEisenerzpellets-Lager sind ebenso vorhanden wie jahrzehntelangesKnowhow in diesem Bereich. In einem neuen Schachtofen soll nun derEinsatz von Wasserstoff als Reduktionsmittel getestet werden",kommentiert Frank Schulz, CEO von ArcelorMittal Germany.In dem Verfahren soll die Abtrennung von H2 mit einer Reinheit vonmehr als 95 Prozent aus dem Gichtgas der Bestandsanlage durch sogenannte Druckwechseladsorption erreicht werden. Das Verfahren wirdzunächst mit grauem Wasserstoff (erzeugt bei Gastrennung) geprüft, umeinen wirtschaftlichen Betrieb zu ermöglichen. In Zukunft soll dieAnlage ebenso mit grünem Wasserstoff (erzeugt aus regenerativenQuellen) betrieben werden können, wenn dieser in ausreichenden Mengenzur Verfügung steht.Mit dem Hamburger Wasserstoffprojekt entwickelt ArcelorMittalwegweisende Technologien für die direkte CO2-Vermeidung (CDA) alseinen der möglichen Wege für eine emissionsarme Stahlerzeugung. DerKonzern investiert bereits mehr als 250 Millionen Euro inverschiedene Technologien zur Verringerung der CO2-Emissionen,beispielsweise in Gent, wo Kohlendioxidabgase zur Herstellungalternativer Kraftstoffe genutzt oder in chemischen Produktenverwendet werden. Ebenso werden Verfahren getestet, in denen Biokohleaus Restholz anstatt von Kokskohle als Reduktionsmittel im Hochofenverwendet wird.ArcelorMittal bekennt sich zum Klimaschutz. Mit demMulti-Technologie-Ansatz will der Konzern einen aktiven Beitrag zurErreichung der ambitionierten klima- und energiepolitischen Ziele desPariers Abkommens leisten und ermitteln, welche Technologientechnisch und wirtschaftlich machbar sind, um CO2-Emissionen zureduzieren, zu erfassen oder zu vermeiden.Über ArcelorMittalDeutschlandMit einem Produktionsvolumen von rund 8 Millionen Tonnen Rohstahlist ArcelorMittal einer der größten Stahlhersteller Deutschlands.Auto-, Bau- und Verpackungsindustrie gehören ebenso zum Kundenkreiswie der Bereich Haushaltswaren. Das Unternehmen betreibt vier großeProduktionsstandorte in Deutschland. Dazu gehören zwei integrierteFlachstahlwerke in Bremen und Eisenhüttenstadt sowie zweiLangstahlwerke in Hamburg und Duisburg. Außerdem unterhältArcelorMittal ein stark ausgeprägtes Vertriebsnetz in Deutschland undverfügt über sieben Schneid-Servicezentren sowie 16Distributionszentren. ArcelorMittal beschäftigt in Deutschland mehrals 9.000 Angestellte.http://deutschland.arcelormittal.comWeltweitArcelorMittal ist das weltgrößte Stahl- und Bergbauunternehmen; esist in über 60 Ländern präsent und industriell in mehr als 20 Ländernaufgestellt. Unserer eigenen Philosophie folgend, sicheren undnachhaltigen Stahl zu produzieren, sind wir der führende Lieferantvon Qualitätsstahl auf den bedeutenden globalen Stahlmärkten. Dazuzählen Automobilindustrie, Baubranche, Haushaltsgeräte-Markt undVerpackungsindustrie, Forschung und Entwicklung von Weltklasseformatund herausragende Vertriebsnetze. Dank unserer zentralen WerteNachhaltigkeit, Qualität und Leadership gehen wir verantwortungsvollmit Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden unserer Mitarbeiter,Auftragnehmer und Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, um. Füruns ist Stahl der Grundstoff des Lebens, da er sich im Mittelpunktunserer modernen Welt befindet - gleich, ob es sich um Eisenbahnen,Autos oder Waschmaschinen handelt. Wir forschen und produzierentatkräftig in den Bereichen Stahltechnologien und -lösungen, dieviele der von uns in unserem täglichen Leben eingesetzten Produkteund Komponenten energieeffizienter machen.Wir sind einer der fünf weltweit größten Produzenten von Eisenerzund metallurgischer Kohle, und unsere Bergbautätigkeiten stelleneinen wichtigen Bestandteil unserer Wachstumsstrategie dar. Mitunserem geografisch breiten Portfolio an Eisenerz- undKohlevorkommen sind wir strategisch so aufgestellt, dass wir unserStahlwerksnetz und den externen globalen Markt bedienen können.Während unsere Stahlwerke gleichzeitig wichtige Abnehmer sind, nehmenunsere auf den externen Markt ausgerichteten Lieferungen mit unseremWachstum zu. Der Umsatz von ArcelorMittal betrug im Jahr 2018insgesamt 76 Mrd. Dollar, die Rohstahl-Produktion lag bei 92,5 Mio.Tonnen, wobei die Eisenerzproduktion 58,5 Mio. 