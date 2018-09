Weltneuheit - SHOT Erhitzer & Portionierer für Liköre verändert Après-Ski

SHOT Erhitzer & Portionierer lässt Gastronomen & SchaustellerjubelnFußach (ots) - Gastronomen jubeln auf. Endlich schafft eineErfindung des Fußacher Unternehmens MPS INNOVATION dem hektischenAprès-Ski-Stress Abhilfe. Vor allem in den Skigebieten und aufWeihnachtsmärkten, wo sich zu Stoßzeiten die Hölle für alle hinterder Bar bzw. dem Weihnachtsstand auftut, findet das praktische Gerätgroßen Anklang. «Bei unserem SHOT handelt es sich um Erhitzer undPortionierer in einem» erklärt Peter Schwärzler von der MPSInnovation GmbH. «Das bedeutet, der SHOT ist ein Gerät, das in derLage ist, Spirituosen bzw. Liköre rasch zu erhitzen und gleichzeitigzu portionieren (2 cl / 4 cl).»Wie hilfreich diese Idee im Après-Ski-Alltag tatsächlich ist,lassen Umfragen aus St. Anton und der Lenzerheide erahnen. Oft hatdas Erwärmen der heißen Schnäpse und Liköre bisher auf demherkömmlichen Herd stattgefunden, was vor allem bei Stress aufwändigund zeitintensiv ist. Der SHOT wirft dieses Prinzip über Bord undersetzt den Herd kompakt und platzsparendend.Der SHOT Erhitzer und Portionierer hilft Ihnen bei der Zubereitungvon heißen 2 cl / 4 cl Shots Zeit und Geld zu sparen. Der praktischeHilfs-Barkeeper erwärmt die Getränke, dosiert exakt und sorgt dafür,dass Ihre Gäste ohne lange Wartezeit bedient werden können.Rückfragehinweis:MPS Innovation GmbHFeldweg 13 in 6972 Fussachinfo@mps-innovation.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30400/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: MPS Innovation GmbH, übermittelt durch news aktuell