Weltneuheit KitKat Ruby nur bei REWE erhältlich

Köln (ots) - Exklusive Handelskooperation mit Nestlé gestartetWenn sich am Montag (7. Mai) die Türen der bundesweit über 3.000REWE-Märkte öffnen, dürfte der Run auf einen der innovativstenSüßwarenartikel im Schokoladenbereich groß sein: Im Rahmen einerexklusiven Handelskooperation mit Nestlé bietet REWE als einzigerLebensmittelhändler in Deutschland seinen Kunden den einzigartigenund heiß begehrten KitKat Ruby an. Der ikonische Riegel imVier-Finger-Format und mit knusprigen Waffeln ist mit einer neuenrosafarbenen Schokoladensorte überzogen - ganz ohne künstlicheFarbstoffe. Die Ruby-Schokolade ist die vierte natürlicheSchokoladensorte nach dunkler, weißer und Milchschokolade. Derfruchtig-beerige Geschmack sowie der charakteristische Farbtonstammen allein aus der UTZ-zertifizierten Kakaobohne. Das SchweizerUnternehmen Barry Callebaut entdeckte die besondere Ruby-Kakaobohnebereits vor zehn Jahre und perfektionierte seitdem die Herstellungund Veredelung der rosafarbenen Schokolade."Wir arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung unsererSortimente und bieten fortwährend Innovationen und Produktneuheitenan", betont Hans-Jürgen Moog, bei REWE für den Einkaufverantwortlich. "Durch Vermarktungskooperationen mit Herstellern wieNestlé setzen wir auf beliebte und traditionsreiche Namen, erprobteKonzepte und verkaufsstarke Artikel. Mit der Entdeckung der neuenSchokoladensorte Ruby war uns schnell klar, dass wir dieseWeltneuheit mit unseren Kunden teilen möchten." Kultartikel habeneines gemeinsam: Sie wecken Begehrlichkeit, sind aufmerksamkeitsstarkund nur limitiert verfügbar. Daran knüpft auch der bisherige Erfolgvon KitKat Ruby an. Erstmalig wurde die Neuheit in Japan und Koreaeingeführt, wo sie binnen Minuten ausverkauft war. Auf diesen Hypesetzen die Hersteller auch in Europa. In Deutschland wird derSchokoladenriegel, der im Nestlé Schokoladenwerk in Hamburgproduziert wird, exklusiv ab dem 7. Mai zu einem Preis von 1,49 Euro(UVP) bei allen teilnehmenden REWE-Märkten verfügbar sein - solangeder Vorrat reicht.Weitere Informationen: www.rewe.de/kitkatrubyÜber REWE:Mit einem Umsatz von 21,2 Mrd. Euro (2017), mehr als 120.000Mitarbeitern und über 3.300 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbHzu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständigeREWE-Kaufleute betrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 345.000Beschäftigten und 15.300 Märkten in 21 europäischen Ländern präsent.In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2017 rund 255.000 Mitarbeiterin rund 11.000 Märkten einen Umsatz von 42 Milliarden Euro.Für Rückfragen und Fotos:REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.deOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell