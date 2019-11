Weltneuheit BELSANA evo®lution: Der Kompressionsstrumpf der Zukunft (FOTO)

Bamberg (ots) -Reichen medizinische Wirksamkeit und hoher Tragekomfort für einenKompressionsstrumpf der Zukunft? Die Weltneuheit BELSANA evo®lution beweist: Esgeht noch mehr! Der innovative Strumpf wird ressourcenschonend und ohnetierische Materialien produziert, ökologisch gefärbt und ist umweltschonendverpackt. Das Ergebnis: ein nachhaltig produzierter und veganer Kniestrumpf derKompressionsklasse 2. Venenpatienten finden den verschreibungsfähigenmedizinischen Kompressionsstrumpf ab sofort in ihrer Apotheke. WeitereInformationen und einen Apothekenfinder gibt es unter www.belsana.de.Bei dem einzigartigen Kompressionsstrumpf BELSANA evo®lution gehenumweltschonende und vegane Produktion Hand in Hand mit medizinischerWirksamkeit. Die für den Strumpf verwendete moderne Biofaser EVO® by Fulgar wirdaus den Ölen der Rizinuspflanze hergestellt. Diese Pflanze ist für den Menschennicht essbar und gedeiht auf kargen Böden, die nicht für die Landwirtschaftnutzbar sind. Daher werden für die Herstellung keine Ressourcen verschwendet -weder Lebensmittel noch nutzbare Ackerfläche. Die Pressrückstände können alsViehfutter genutzt werden. Die Eigenschaften der umweltschonenden Faserentsprechen denen moderner Kunstfasern: Sie ist extrem leicht, ultraweich,atmungsaktiv und schnelltrocknend.Komfortabel zu tragenNeben dem ultraweichen Garn sorgen bei BELSANA evo®lution Komfortzonen am Fußfür eine bequeme Passform und verhindern, dass der Strumpf beim Sitzeneinschneidet. Für eine optimale Haltbarkeit sind Fersen- und Ballenbereich desKniestrumpfes in moderner blickdichter Optik verstärkt.Natürlich gefärbtFür die gleichmäßige Färbung wurde eine natürliche Färbemethode aus demMittelalter wiederentdeckt und verfeinert: Zum Einsatz kommen Extrakte aus dengeschnittenen grünen Schalen der Walnuss. Neben ihrem färbenden Effekt enthaltensie Gerbstoffe in Form von Tanninen, die chemische Zusätze überflüssig machen.Nachhaltig verpacktNachhaltigkeit macht bei BELSANA evo®lution nicht vor der Verpackung halt: Siesoll ihren Zweck erfüllen und die Umwelt so wenig wie möglich belasten. Daherwird sie aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, ist biologisch abbaubar undressourcenschonend. Die Kennzeichnung mit dem FSC-Mix Zertifikat beweist, dassdas für den Umkarton verwendete Papier aus Recyclingmaterial und/oder Materialaus FSC-zertifizierten Wäldern oder kontrollierten Quellen stammt.BELSANA - die Umwelt im BlickBELSANA setzt sich nicht nur bei der Weltneuheit BELSANA evo®lution fürNachhaltigkeit ein, auch sonst hat der Bamberger Experte für Kompression dieUmwelt im Blick: Produziert wird am Stammsitz in Deutschland, sodass keinelangen Transportwege, beispielsweise durch die Herstellung in Fernost,entstehen. Weitere Pluspunkte durch Made in Germany: Faire Arbeitsbedingungenfür alle Mitarbeiter und eine Stärkung des heimischen Arbeitsmarktes.Auch beim Einkauf wird auf Materialien aus Deutschland oder der EuropäischenUnion gesetzt. Einzige Ausnahme: Die Baumwolle für BELSANA classic mitBaumwolle. Diese wird aus den USA bezogen, da die im Strumpf eingesetzte, extraweiche und strapazierfähige Pima-Baumwolle in den europäischen Klimazonen nichtangebaut werden kann.Zertifizierte MaterialienDie Produkte sind nach dem Öko-Tex Standard 100 zertifiziert. Das bedeutet, dassalle Bestandteile der Textilien auf Schadstoffe geprüft wurden und für denMenschen unbedenklich sind. BELSANA sieht bei seinen Produkten zudem von starkenchemischen Färbemitteln ab, was dem Gewässerschutz ebenso zugutekommt wiegesunden Arbeitsbedingungen. Außerdem verzichtet das Unternehmen bei denRohstoffen für BELSANA Produkte mit Merinowolle auf Lieferanten, die das für dieSchafe schmerzhafte Mulesing anwenden. Das bestätigt das durch die SchoellerGmbH & CoKG ausgestellte "Mulesing frei"-Zertifikat. Wer auf Produkte ohnetierische Materialien achtet, dem bietet der Experte für Kompression ebenso einegroße Auswahl: Neben der Weltneuheit BELSANA evo®lution sind auch alle anderenkompressiven Strümpfe und medizinischen Kompressionsstrümpfe ohne Merinowollevegan.Verpackungen für BELSANA Produkte bestehen je nach Größe ganz oder überwiegendaus recyceltem Karton oder Papier und als Füllmaterial dient Papier anstelle vonKunststoff. Beim Transport bevorzugt BELSANA umweltorientierteTransportunternehmen.Pressekontakt:Herausgeber:BELSANA Medizinische ErzeugnisseFrau Karin M. GötzLaubanger 2396052 BambergRedaktion:Medizin & PR GmbH - GesundheitskommunikationEupener Straße 6050933 KölnBei Rückfragen:Birgit Dickoré 0221 / 77 543 - 0Barbara Kluge 0221 / 77 543 - 15Original-Content von: BELSANA Medizinische Erzeugnisse, übermittelt durch news aktuell