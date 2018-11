Weltmeisterschaft in Australien: Nationalteam der Rettungsschwimmer vor Abflug nach Adelaide (FOTO)

Bad Nenndorf (ots) -Zwölf Rettungsschwimmer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft(DLRG) treten in der kommenden Woche die Reise nach Australien an, umDeutschland bei der Weltmeisterschaft in Adelaide zu repräsentieren.Die DLRG stellt als Mitglied im Weltverband International Life SavingFederation die deutsche Nationalmannschaft, die sich vom 20. bis 25.November mit Athleten aus 44 Nationen messen wird. "EineWeltmeisterschaft ist immer ein besonderes Ereignis. Wenn diese aberauch noch in dem Land stattfindet, in dem der Rettungssport sopopulär wie sonst nirgendwo auf der Welt ist, steigert das dieVorfreude noch einmal", sagte Delegationsleiter Carsten Schlepphorst,der im DLRG-Präsidium den Rettungssport verantwortet.Die von Bundestrainerin Elena Prelle nominierte Auswahl fliegt mitgroßen Ambitionen in den Süden Australiens. Nach Platz vier bei derletzten Weltmeisterschaft vor zwei Jahren in den Niederlanden willdie deutsche Mannschaft diesmal am Ende auf dem Podium stehen."Neuseeland als Titelverteidiger und auch der Gastgeber werden nurschwer zu schlagen sein. Dahinter erwarte ich jedoch ein enges Rennenum Bronze, in das auch wir eingreifen wollen", so Schlepphorst.Neben Punkten für die im Rettungssport prestigeträchtigeNationenwertung geht es für die Rettungsschwimmer persönlich um gutePlatzierungen und Medaillen. Zu den Kandidaten für den Gewinn vonEdelmetall in den Einzelwettbewerben gehören die amtierendenWeltrekordhalter Danny Wieck und Jan Malkowski. Welt- undEuropameister Wieck aus Stralsund kann in Adelaide zwei Titelverteidigen, Sportsoldat Malkowski aus Berlin will erstmalsWeltmeister werden. Zudem setzt das deutsche Team vor allem aufErfolge in den Staffeln.Die DLRG Nationalmannschaft wird am Samstag (10.11.) in derSportschule der Bundeswehr in Warendorf (Westfalen) zusammenkommenund von dort am kommenden Montag (12.11.) nach Frankfurt am Mainaufbrechen. Nach einem Zwischenstopp in Singapur landet dieDelegation am 15. November in Adelaide. Am Tag nach derEröffnungsfeier am 20. November starten die Wettbewerbe.Die DLRG Nationalmannschaft:- Carla Strübing (21), geboren in Wedel (Schleswig-Holstein),wohnt in Hamburg, Verein: DLRG Anklam, Siegerin beimInternationalen DLRG Cup in Warnemünde 2017 und 2018- Christian Ertel (28), geb. in Stralsund(Mecklenburg-Vorpommern), wohnt in Oestrich-Winkel (Hessen),Verein: DLRG Anklam, Weltmeister im Einzel 2010, ZweifacherTräger des Silbernen Lorbeerblattes- Daniel Roggenland (24), geb. in Warendorf (NRW), wohnt inHarsewinkel (NRW), Verein: DLRG Harsewinkel, Sieger beimInternationalen DLRG Cup in Warnemünde 2016 und 2018, frühererJunioreneuropameister- Danny Wieck (26), geb. in Stralsund (MV), wohnt in Bochum (NRW),Verein: DLRG Anklam, Amtierender Welt- und Europameister sowieWorld-Games-Sieger im Einzel und Weltrekordhalter- David Laufkötter (21), geb. in Paderborn (NRW), wohnt in BadWünnenberg (NRW), Verein: DLRG Schloß Holte-Stukenbrock,Juniorenweltrekordhalter und Vizeeuropameister- Jan Malkowski (25), geb. in Berlin, wohnt in Warendorf (NRW),Verein: DLRG Schloß Holte-Stukenbrock, Weltrekordhalter undehemaliger Weltmeister mit der Staffel im Flossenschwimmen- Jasmin Dziuron (25), geb. in Schwerte (NRW), wohnt in Kamen(NRW), Verein: DLRG Harsewinkel, Zweite im Mehrkampf bei denDeutschen Meisterschaften 2017- Jessica Grote (22), Geburts- und Wohnort: Halle (Saale), Verein:DLRG Halle-Saalekreis, Junioren-Vizeeuropameisterin 2014- Joshua Perling (22), Geburts- und Wohnort: Halle (Saale),Verein: DLRG Halle-Saalekreis, Silbermedaillengewinner bei denWorld Games 2017 und Vizeeuropameister, Juniorenweltmeister 2014- Kerstin Lange (28), geb. in Hamm (NRW), wohnt in Wiesbaden(Hessen), Verein: DLRG Harsewinkel, mehrfache Deutsche Meisterinim Mehrkampf, World-Games-Siegerin mit der Staffel 2017, hältzwei deutsche Rekorde- Kirsten Lühr (26), geb. in Herten (NRW), wohnt in Dortmund(NRW), Verein: DLRG Schwerte, Zweite im Mehrkampf bei denDeutschen Meisterschaften 2018- Vivian Zander (20), geb. in Magdeburg (Sachsen-Anhalt), wohnt inWarendorf (NRW), Verein: Schloß Holte-Stukenbrock, Dritte beiden Junioren-Europameisterschaften, hält zwei deutsche RekordeWeltmeisterschaft im Rettungsschwimmen: Die von der InternationalLife Saving Federation ausgetragene Weltmeisterschaft imRettungs-schwimmen findet alle zwei Jahre statt. Neben dem Wettstreitder Nationen werden weitere Wett-bewerbe mit Athleten aus der ganzenWelt ausgetragen, etwa die der Vereine (Interclubs), derAltersklasse-Athleten ab 30 Jahren (Masters) oder auch von Teams mitRettungsbooten.Über den Rettungssport: Der Rettungssport ist dieWettkampfvariante des Rettungsschwimmens. Er entstand aus der Ideeheraus, Menschen für den Wasserrettungsdienst zu gewinnen. Denn guteRettungssportler sind auch gute Rettungsschwimmer. Der Sport kann imErnstfall helfen, Leben zu retten. Gleichzeitig können durch ihnTechniken zur Rettung verfeinert und perfektioniert werden. Kraft,Kondition, Schnelligkeit und die Beherrschung der Rettungsgeräte sindVoraussetzung dafür, im Wettbewerb konkurrenzfähig sein zu können. Inder DLRG betreiben rund 61.000 meist junge Menschen aktiv denRettungssport, vom lokalen Verein bis hin zum internationalenWettkampf. Vielen von ihnen konnten dadurch bereits für denWasserrettungsdienst an den Stränden, Badesee und in Schwimmbädernbegeistert werden. 