Unterföhring (ots) -"Poldi und Spaß - das gehört zusammen. Beim nächsten Mal geht eineRunde auf mich", so grinst Deutschlands beliebtester Fußballer LukasPodolski. Was Poldi unter "Spaß" versteht, das müssen seineMitarbeiter im Brauhaus "Zum Prinzen" in der nächsten Folge von "GoodBoss, Bad Boss" am Sonntag, 4. November 2018, um 18:05 Uhr aufProSieben ausbaden. Denn er beauftragt "Bad Boss" Sebastian Mülleraka Schauspieler Alexander Königsmann, den beliebtenGastronomie-Betrieb in der Kölner Altstadt in eineFußball-Event-Arena umwandeln. Dazu triezt dieser das Team mitabsurden Ideen rund um Fußball und Kultspieler Podolski.Mannschaftsstellung und Einlauf mit Kindern, einheitliche Trikots undRollrasen auf den Tischen sind da nur der Anfang. Skurriler wird es,als Müller ein Poldi-Museum einrichtet, die Mitarbeiter "Ein Prositder Gemütlichkeit" auf Japanisch und Türkisch anstimmen müssen undper Münzwurf entschieden werden soll, wo die Gäste sitzen. Allesunter dem großen Beifall von Lukas Podolski, der das Geschehen perVideo von Japan aus beobachtet und gnadenlos kommentiert. Das Zieldes Ganzen: Allen soll der gute Team-Spirit und Zusammenhalt inErinnerung gerufen werden. Wie reagieren die Mitarbeiter bei derAuflösung? Geht der Schuss womöglich nach hinten los? Für eineMitarbeiterin steht jedenfalls fest: "Ich mach den Tag zu Ende unddann gehe ich..."Digital first auf ProSieben: Wer nicht bis Sonntag warten möchte,kann sich die Poldi-Ausgabe von "Good Boss, Bad Boss" schon abFreitag, 2. November 2018, ab 10:00 Uhr unter prosieben.de/Boss undallen anderen digitalen ProSieben-Plattformen anschauen."Good Boss, Bad Boss"- am Sonntag, 4. November 2018, um 18:05 Uhr aufProSieben