Unterföhring (ots) - In der zweiten Ausgabe von "Die großeProSieben Völkerball Meisterschaft" kämpfen acht Teams um den Sieg.Heiß auf den Titel ist vor allem das Team "Weltmeister" mit demsechsfachen Weltmeister in der Nordischen Kombination JohannesRydzek. Der Titelverteidiger Team "Bachelor" (u.a. mit Paul Janke,Sarah Nowak und Christian Tews) will sich nicht den Pokal nehmenlassen. Und auf eine mögliche Revanche freut sich das Team "Internet"(u.a. mit Sophia Thiel und KrappiWhatelse). ProSieben zeigt dieEvent-Show am Samstag, 1. April 2017, um 20:15 Uhr live aus dem GERRYWEBER STADION in Halle (Westfalen)."Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft" moderieren ThoreSchölermann ("The Voice of Germany") und Viviane Geppert ("red.").Elmar Paulke kommentiert das außergewöhnliche Promi-Sport-Spektakel.Auf der Musikbühne: Welshly Arms mit ihrem Hit "Legendary". Auf derShowbühne zeigen die Flying Steps ein Best-of aus ihrer aktuellenTour-Show "Red Bull Flying Illusion".Acht Teams mit jeweils sechs Spielern kämpfen in "Die großeProSieben Völkerball Meisterschaft" um Ruhm, Ehre und den großenPokal:Team "Weltmeister": Marie Lang, Sandra Smisek, Kevin Kuske,Johannes Rydzek, Frank Stäbler und Thomas Rupprath.Team "SAT.1 Frühstücksfernsehen": Marlene Lufen, Paulina Krasa,Matthias Killing, Daniel Boschmann, Carsten "Zimbo" Zimmermann undChristian Wackert.Team "Internet": Sophia Thiel, KSFreakWhatElse, KrappiWhatelse,Marcel Scorpion, Sonny Loops und Jean Pierre Kraemer.Team "Bachelor": Sarah Nowak, Angelina Heger, Alisa Persch, PaulJanke, Christian Tews und Aurelio Savina.Team "Dschungel": Hanka Rackwitz, Gina-Lisa Lohfink, Kader Loth,Marc Terenzi, Florian Wess und Alexander "Honey" Keen.Team "Hardcore": Sarah Joelle Jahnel, "Evil" Jared, Martin Kesici,Mola Adebisi, Detlef Steves und Akay.Team "Natürliche Schönheit": Micaela Schäfer, Ingrid Pavic, CathyLugner, Julian F.M. Stoeckel, Arnold Wess und Oskar Wess.Team "Mallorca": Loona, Jürgen Milski, Tim Toupet, Ikke Hüftgold,Lorenz Büffel, Markus Becker und Costa Cordalis.Die Spielregeln:Jedes Team besteht aus einem Team-Captain und fünf Feldspielern.Trifft ein Spieler einen gegnerischen Spieler mit dem "heißen" Ball,ist dieser eliminiert. Der Ball ist "heiß", wenn er mindestenseinmal, ohne Bodenkontakt, von einem Feldspieler zum Teamkapitängeworfen wurde - oder umgekehrt. Ein Ball wird ebenfalls "heiß", wennein Spieler des gegnerischen Teams den Ball direkt (ohneBodenberührung) fängt. Übertritt ein Feldspieler mit beiden Füßeneine Begrenzungslinie des Spielfeldes, ist dieser sofort eliminiert.Der Ball darf nur mit den Händen gespielt werden. Ein Spieler, deraktiv den Ball mit dem Fuß in Richtung des Gegners "schießt", erhälteine Verwarnung.Der Spielmodus:Jedes Match wird in mindestens zwei, maximal drei Sätzen (á 2:30Minuten) gespielt ("Best of 3"-Modus). Das Team, das keine Spielermehr oder nach Ablauf der Zeit weniger Spieler hat, verliert denSatz. Im Finale wird - ohne Spielzeitbegrenzung - so lange gespielt,bis der letzte Spieler eines Teams eliminiert wurde.Das Spielfeld:Das Spielfeld misst 17 x 8 Meter und ist durch eine Mittelliniegeteilt. Jede Spielfeldseite setzt sich aus einer Länge von 6,5Metern für die Feldspieler und einer Zwei-Meter-Zone für denTeam-Captain zusammen.Die Einhaltung der Regeln überwachen ein Schiedsrichter und fünfLinienrichter.Rest-Tickets für "Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft"gibt es unter: http://www.tickethall.de/voelkerball#tour210,www.gerryweber-world.de (Tel. 05201-8180) und www.eventim.de (Tel.01806-570070; 0,20 EUR/Anruf aus dem Festnetz, inkl. MwSt; max. 0,60EUR/Anruf aus den Mobilfunknetzen, inkl. MwSt) und an der Abendkassedes GERRY WEBER STADIONs."Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft" wird produziert vonConstantin Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben."Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft" - am Samstag, 1.April 2017, um 20.15 Uhr, live auf ProSiebenBilder zum Download stehen unterhttp://presse.prosieben.de/prosieben_voelkerball bereit.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Entertainment BildredaktionPetra Dandl Susi LindlbauerTel. +49 [89] 9507-1169 Tel. +49 [89] 9507-5722Petra.Dandl@ProSiebenSat1.com Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell