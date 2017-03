Mülheim an der Ruhr (ots) -Die Auftaktveranstaltung des ersten ALDI SÜD Pop-up-Stores mittenin der Düsseldorfer Innenstadt stand ganz unter dem Motto Weingenuss.Weltmeister-Sommelier Markus Del Monego begeisterte amDonnerstagabend die anwesenden Weinfreunde mit einer exklusivenVerkostung von zwölf ausgewählten ALDI SÜD Weinen. Die Teilnahme andem außergewöhnlichen Event mit dem bekannten Weinexperten konntenALDI SÜD Kunden vorab über Facebook gewinnen.Ab heute stehen die Türen im ersten Pop-up-Store "Meine Weinwelt"für alle offen: "Wir möchten den Besuchern die Weinwelt von ALDI SÜDnäherbringen. Sie können hier das tun, was in unseren ALDI SÜDFilialen sonst nicht möglich ist: unsere Weine verkosten und so ihrenpersönlichen Lieblingswein finden", erklärt Ingo Panknin, GroupBuying Director - Corporate Buying bei ALDI SÜD. "'Meine Weinwelt'ist der ideale Treffpunkt sowohl für Weinkenner als auch fürMenschen, die noch nicht mit den Weinen von ALDI SÜD vertraut sindund dies nun ändern möchten."Besucher des temporären ALDI SÜD Pop-up-Stores erwartet an fünfTagen ein abwechslungsreiches Programm. Im Mittelpunkt steht dieexklusive Auswahl der zwölf ALDI SÜD Weine. Die dahinterstehenden,weltweit renommierten Weingüter und Produzenten sind ebenfalls vorOrt und geben viele Informationen für den perfekten Weingenussdaheim. Besucher, die bislang noch nicht die richtige Weinsorte fürsich gefunden haben, können ganz einfach im ALDI SÜD Pop-up-Storeihren persönlichen Weintyp bestimmen lassen und den passenden Wein,beispielsweise vom Weingut Fritz Keller oder Baron Philippe deRothschild, verkosten.Eckdaten zum ALDI SÜD Pop-up-Store "Meine Weinwelt"Der ALDI SÜD Pop-up-Store ist täglich vom 17. bis 21. März 2017von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Standort des temporären Stores ist derSchadowplatz in Düsseldorf.Das Programm des Pop-up-Stores ist unter: www.meine-weinwelt.deabrufbar. Hashtags: #meineweinwelt #einfachgenießen #aldisüdweinePressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI SÜD, Kirsten Geß, presse@aldi-sued.deBild- und Videomaterial: www.aldi-sued.de/presse/wein-pop-up-storeOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI S?D, übermittelt durch news aktuell