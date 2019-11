Weltmarktführer Kärcher setzt auf Digitalisierung - neuer Vertrag mit DXC-Technologie unterzeichnet (FOTO)

Böblingen (ots) - Alfred Kärcher SE & Co. KG hat mit DXC Technology (NYSE: DXC)einen neuen mehrjährigen IT-Dienstleistungsvertrag über die Bereitstellung undden Betrieb einer modernen Enterprise-IT-Umgebung und Arbeitsplatzlösungabgeschlossen. Die Vereinbarung treibt Innovationsinitiativen und neueGeschäftsstrategien voran. Dazu gehören digitale Migration, Kostenoptimierungenbei gleichzeitig hoher Betriebssicherheit und eine Modernisierung derSAP-Landschaft. Kärcher ist mit mehr als 120 Tochtergesellschaften in 70 Ländernvertreten und beschäftigt weltweit mehr als 13.000 Mitarbeiter. DasFamilienunternehmen ist der weltweit führende Anbieter für effiziente undressourcenschonende Reinigungssysteme."Kärcher war es äußerst wichtig auf ein vollständig innovatives Servicemodellmit modernsten Dienstleistungen zu setzen", sagte Martin Rainer, LeiterManufacturing bei DXC North and Central Europe. "Der Weltmarktführer ausWinnenden wird von unserem bewährten Know-how, unserer Innovationskraft und demstrategischen Partnernetzwerk profitieren. DXC hat beispielsweise dieVirtual-Private-Cloud-Lösung "PaaS for SAP" erfolgreich positioniert. So werdenPublic-Cloud-Anbieter flexibel eingebunden, mit denen wir kontinuierlich dieInnovation von Services vorantreiben. Darüber hinaus freuen wir uns auf eineenge Zusammenarbeit mit der Zoi TechCon GmbH, einer zur Kärcher-Gruppegehörenden IT-Beratung, um gemeinsam die Cloud-Transformation für Kärcher zuunterstützen."DXC wird die folgenden Vorteile für Kärcher realisieren:- Verbesserung der Endbenutzererfahrung durch den Einsatz neuerTechnologien und Supportmodelle mit End-to-End-Verantwortung für dieServices- Etablieren eines starken und flexiblen Bereitstellungsmodellmit integrierten strategischen und operativen Partnern, um dieServicequalität zu steigern- Kontinuierliche Service-Innovationen zur Steigerung der IT-Effizienz und Geschäftsflexibilität mit minimalen Auswirkungen aufden täglichen Betrieb von Kärcher - angetrieben durch Cloud-basierteModelle wie DXC-"Platform- as-a-Service for SAP"- Gemeinsame Unterstützung der Cloud-First-Strategie undDigitalisierung von Kärcher mit der Zoi TechCon GmbH"Der neue Vertrag mit DXC Technology ist ein weiterer Meilenstein unsererPartnerschaft", sagte Dr. Daniel Heubach, Vice President, Information Technologyand Digitalization, Kärcher. "Wir werden uns weiterhin auf stabile undkostenoptimierte IT-Services konzentrieren, um mit den Anforderungen aus derGeschäftsnachfrage ebenso Schritt zu halten wie mit den Innovationen auf Basisvon Cloud-Technologien. DXC wird uns helfen, unsere ehrgeizigen Geschäftszieleals Weltmarktführer zu erreichen."Alfred Kärcher SE & Co. KGKärcher ist weltweit führender Anbieter für Reinigungstechnik. DasFamilienunternehmen beschäftigt in 70 Ländern 13.027 Mitarbeiter in mehr als 120Gesellschaften. Für eine lückenlose Versorgung der Kunden auf der ganzen Weltsorgen mehr als 50.000 Servicestellen in allen Ländern. Innovation ist für dasUnternehmen der wichtigste Wachstumsfaktor und seit der Unternehmensgründung1935 wesentlicher Bestandteil der Firmenkultur: Etwa 90 % aller Produkte sindfünf Jahre alt oder jünger. Insgesamt arbeiten bei demReinigungsgerätehersteller mehr als 1.000 Mitarbeiter in Forschung undEntwicklung. Aktuell hält Kärcher über 630 aktive Patente. Mit Hoch- undHöchstdruckreinigern, Saugern und Dampfreinigern, Kehr- undScheuersaugmaschinen, Kfz-Waschanlagen, Reinigungsmitteln,Trockeneisstrahlgeräten, Trink- und Abwasseraufbereitungsanlagen, Wasserspendernsowie Pumpen- und Bewässerungssystemen für Haus und Garten bietet Kärcherinnovative Problemlösungen an. Sie umfassen aufeinander abgestimmte Produkte undZubehöre sowie Beratung, Service und zahlreiche digitale Lösungen.Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.kaercher.com/de/Über DXC TechnologyDXC Technology, der weltweit führende, unabhängige End-to-End-IT-Dienstleister,managt und modernisiert geschäftskritische Systeme und integriert sie mit neuendigitalen Lösungen, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Die weltweitePräsenz und der globale Talentpool, die Innovationsplattformen, dieTechnologieunabhängigkeit und das umfangreiche Partnernetzwerk des Unternehmensermöglichen es mehr als 6.000 Kunden aus der Privatwirtschaft und demöffentlichen Sektor in 70 Ländern vom Wandel zu profitieren.Weitere Informationen finden Sie unter: www.dxc.technology.Pressekontakt:Julia BußMarketing Manager, Nord- und ZentraleuropaDXC TechnologyTel. mobil: +49 172 403 6903Carsten HeereconNEWSnetworkTel. +49 (0) 40 822 44 284E-Mail: redaktion@econ-news.deOriginal-Content von: DXC Technology, übermittelt durch news aktuell