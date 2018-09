Weltleitmesse SMM startet hochkarätig (FOTO)

Hamburg (ots) -Auf der heutigen Eröffnungs-Pressekonferenz der Weltleitmesse dermaritimen Wirtschaft diskutierten prominente Vertreter aus Politikund Wirtschaft in Hamburg über die aktuellen Herausforderungen derBranche. Im Fokus der Debatte standen der ab 1. Januar 2020 geltendeGrenzwert von 0,5 Prozent Schwefelanteil im Schiffsbrennstoff und dasZiel, die Treibhausgasemissionen der globalen Schifffahrt bis zumJahr 2050 zu halbieren. Antworten auf die komplexen Fragestellungenerhalten die erwarteten 50.000 Besucher von den rund 2.300Ausstellern sowie durch das umfangreiche Konferenzprogramm. Die SMMist von heute bis Freitag, den 7. September, für das internationaleFachpublikum geöffnet.Mit einer prominent besetzten Pressekonferenz hat die HamburgMesse und Congress GmbH heute die Weltleitmesse der maritimenWirtschaft SMM eröffnet.Mit von der Partie waren- Kitack Lim, Generalsekretär der International MaritimeOrganization (IMO);- Esben Poulsson, Vorsitzender der WeltreederorganisationInternational Chamber of Shipping (ICS);- Frank Starke, Global Product Manager Medium Speed Engines beimMotorenhersteller Caterpillar und- Bernd Aufderheide, Vorsitzender der Geschäftsführung der HamburgMesse und Congress GmbH, die die SMM ausrichtet.SMM als Impulsgeber für die maritime Branche Bernd Aufderheideunterstrich zu Beginn die große Bedeutung der SMM als Plattform fürden interdisziplinären und internationalen Austausch von Entscheidernund Experten der maritimen Welt. Gerade in herausfordernden Zeitenstehe die Branche zusammen, um gemeinsam Lösungen für die Zukunft zudiskutieren und damit Impulse für langfristige politischeEntscheidungen zu liefern. Aktuelle Trends sowie konkrete innovativeLösungen für eine grünere und gleichzeitig effizientere Schifffahrtgebe es in den insgesamt 13 Hallen reichlich: "Neben derDigitalisierung bildet Green Shipping eines der Kernthemen auf derSMM 2018. Grüne Aussteller findet man nicht nur in der Halle A5, diesich allein dem Thema Green Propulsion widmet. Auch entlang der starkgebuchten Green Route präsentieren sich innovative Firmen, die mitihren Produkten zu einer grüneren Schifffahrt beitragen wollen," soAufderheide. Flankiert wird das Ganze von hochkarätigenFachkonferenzen wie dem global maritime environmental congress(gmec), dem Offshore Dialogue oder dem Tradewinds Shipowners Forum,welches sich speziell den Herausforderungen für Reedereien widmet undsein Debut auf der SMM feiert.Internationale Zusammenarbeit aller Beteiligten essenziellKitack Lim betonte die Bedeutung des ehrgeizigen umweltpolitischenFahrplans der International Maritime Organization IMO: Bereits ab2020 gilt der "Sulphur Cap", der den Schwefelanteil imSchiffsbrennstoff auf 0,5 Prozent begrenzt. "Der neueSchwefelgrenzwert, der am 1. Januar 2020 in Kraft tritt, ist einegrundlegende Richtungsentscheidung zugunsten der Umwelt und derGesundheit der Menschen. Damit beweist die IMO ihre Entschlossenheit,dafür zu sorgen, dass die Schifffahrt ihre Umweltpflichten erfüllt.Jetzt geht es für die IMO und die gesamte Branche darum, den neuenGrenzwert weltweit konsequent umzusetzen", so Lim. Bis 2050 will dieBranche ihre CO2-Emissionen auf die Hälfte gesenkt haben, am Ende desJahrhunderts sollen die Schiffe komplett emissionsfrei unterwegs seinund damit ihren Beitrag zum Pariser Klimaabkommen leisten. Dazu Lim:"Die Festlegung auf diesen umfassenden internationalen Rahmen füralle weiteren Diskussionen ist ein echter historischer Durchbruch. Imnächsten Schritt müssen nun konkrete Maßnahmen zur Verwirklichung derehrgeizigen Ziele vereinbart werden. Dabei kommt es auf intensiveKommunikation und eine enge Zusammenarbeit der Mitgliedsländer undaller Beteiligten an."Für die Reeder bedeuten die strengeren Grenzwerte undambitionierten Klimaziele enorme Investitionen in Scrubber undweitere Filtertechnologien sowie mittelfristig in alternativeAntriebstechnologien - und das zu einer Zeit, in der für die mehr als50.000 Seeschiffe weltweit außerdem die Installation vonBallastwassermanagementsystemen auf der Agenda steht.Enorme Investitionen erforderlichEsben Poulsson, Vorsitzender der globalen ReederorganisationInternational Chamber of Shipping (ICS), griff das Thema "SulphurCap" auf und unterstrich die Herausforderungen, die der neueGrenzwert für die Schifffahrtsindustrie mit sich bringe: "Die ICSunterstützt voll und ganz die Umsetzung der Schwefelobergrenze undakzeptiert, dass eine Verschiebung keine Option ist." Vonentscheidender Bedeutung sei aber eine vernünftige Planung. "Dabeimuss man berücksichtigen, dass die Schiffseigner bereits ab Mittenächsten Jahres mit dem Kauf regelkonformer Brennstoffe beginnenmüssen." Um was es da geht, zeigt eine aktuelle Befragung derSchweizer Investmentbank UBS unter Reedereimanagern. Danach müsstenin den Jahren 2019 bis 2023 mehr als 250 Milliarden Dollar fürInvestitionen und Betriebskosten im Sektor Green Shipping aufgewendetwerden.Einen noch größeren Schritt erfordert dieIMO-Klimaschutzstrategie: "Das Ziel für 2050 kann nur mit radikalneuen Antriebssystemen wie Wasserstoff und Batterien erreichtwerden", sagt Poulsson. Eine Schlüsselrolle bei der maritimenEnergiewende kommt den Motorenherstellern zu - alle wichtigen Playersind auf der SMM vertreten. Dr. Frank Starke, Global Product ManagerMedium Speed Engines bei Caterpillar, ist sich der Herausforderungbewusst. "Das anspruchsvolle Treibhausgas-Ziel 2050 erfordert eineKombination mehrerer Technologien, darunter neue Motorentechnik, aberauch unterschiedliche Kraftstoffe, Kraftstoffherstellung - Power to X- und Abgasnachbehandlung", sagte der Ingenieur. Für spezielleAnwendungen würden spezielle Lösungen benötigt - beispielsweiseBatteriebetrieb für den Kurzstreckenseeverkehr. Ganz wichtig sei,dass alle an einem Strang ziehen: "Die notwendigen massivenInvestitionen an kreativer Intelligenz und Kapital lassen sich nurdurch eine berechenbare und weltweit harmonisierteEmissionsregulierung rechtfertigen. Die Einhaltung dieser Regeln musswirksam überwacht und streng durchgesetzt werden, um weltweit gleicheWettbewerbsbedingungen zu schaffen."Bernd Aufderheide lud Panel-Teilnehmer und Journalistenabschließend zu einem Rundgang durch die Messehallen ein: "ErlebenSie eine Branche, die ihre geballte Ingenieurskunst einsetzt, um dieSchifffahrt nachhaltig Richtung Zukunft zu steuern." Er seizuversichtlich, dass die SMM hier die nötigen Impulse setze. "Ich binfest davon überzeugt, dass die Besucher und Aussteller die Messe nachvier ergiebigen Tagen mit einem guten Gefühl verlassen - und 2020wiederkommen."Eröffnet wurde die SMM 2018 bereits am Vortag mit dem MaritimeFuture Summit und einem festlichen Empfang am Abend im HamburgerRathaus, an dem neben dem Gastgeber, Hamburgs Erstem BürgermeisterTschentscher, auch der Staatsekretär im Bundeswirtschaftsministerium,Dr. Ulrich Nussbaum, und der IMO-Generalsekretär gesprochen hatten.Dr. Peter Tschentscher skizzierte Hamburgs Ausstrahlung als maritimerStandort, zu der auch die Ausrichtung der SMM in der Hansestadtbeitrage: "Die 28. 