Weltlachtag: Das Shenyang des Lächelns (Smiling Shenyang) setzt die Segel erneut, um die schönste Weltkarte aller Zeiten zu schaffen

Shenyang, China (ots/PRNewswire) - Am 8. Mai 2018 wird Hello Smile4.0, das Buch, das Lächeln garantiert, erneut von Shenyang aus aufReisen gehen. Shenyang Broadcasting and Television Station plant, dieschönsten Fotos lächelnder Gesichter als diesjährige "Brücke desLächelns" zusammenzutragen, um Segenswünsche und Stärkeweiterzugeben, eine "Karte des Lächelns" voller Wärme zu schaffen undall jenen, die das Buch erhalten, Glück auf ihrem Lebensweg zubringen.Der 8. Mai ist Weltlachtag, der 1948 von der World Mental HealthOrganization ins Leben gerufen wurde und als einzige Veranstaltungweltweit eine menschliche Ausdrucksweise zelebriert.Am 8.Mai 2012, der den 62. Weltlachtag markierte, begab sich HelloSmile 1.0, Chinas erstes Buch, das Lächeln garantiert, von Shenyangaus zu jedem Winkel der Erde auf eine offizielle Reise voller Glück.Es hinterließ seine Spuren in unzähligen Ländern und Regionen undstieß bei Millionen Menschen auf starke Resonanz. MehrereBücherserien wie Hello Smile und Smile Travel Journal wurdennacheinander herausgegeben. Shenyang Broadcasting and TelevisionStation hat den gesamten Prozess im Blick behalten.Die Themengebiete, denen Smiling Shenyang sich widmete, ändertensich von Jahr zu Jahr:2012 -- The smiles setting sail from Shenyang (etwa: Die Reise desLächelns beginnt in Shenyang);2013 -- Smiling Shenyang welcoming National Games (etwa: SmilingShenyang heißt die National Games willkommen);2014 -- Loving Smiling Shenyang (etwa: Ein Shenyang des Lächelnsvoller Wärme);2015 -- Connecting the world with smiles (etwa: Lächeln bringt dieWelt zusammen);2016 -- See the smiles, city smiles (etwa: Das Lächeln der Stadt);2017 -- Smiles, the power of change (etwa: Lächeln, die Kraft zurVeränderung)All diese Themen der vergangenen sechs Jahre teilen denselbenGrundgedanken: die Macht des Lächelns.