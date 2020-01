Weltkrebstag am 4. Februar: Lungenkrebs und nach fünf Tagen beschwerdefrei - Kerstins Geschichte (FOTO)

Leverkusen (ots) - Kerstin ist 30 Jahre alt, als sie die Diagnose Lungenkrebsbekommt. Sie hat nie geraucht. "Da bricht eine Welt zusammen", sagt sie. EinTumorgenomtest auf einen bestimmten krebsauslösenden Treiber ist positiv. Stattder üblichen Chemo- und Immuntherapie bekommt Kerstin nach einer Operation einneues Medikament, das genau ihren krebsauslösenden Treiber ausschaltet. FünfTage später ist sie beschwerdefrei.Die Entwicklung präzisionsonkologischer Arzneimittel ist ein weitererFortschritt in der Krebstherapie. Dabei wird nicht geschaut, wo der Tumor imKörper sitzt, sondern welche molekulargenetischen Eigenschaften er aufweist.Diese können mithilfe eines Tests ermittelt werden und danach, individuell aufden Patienten abgestimmt, behandelt werden. Tumorgenomtests sind jedoch nochnicht immer Bestandteil der Routineuntersuchung. Bayer möchte daher zumWeltkrebstag am 4. Februar mit Kerstins Geschichte darauf aufmerksam machen, wiemolekulare Diagnostik die Krebstherapie verbessern kann.Lungenkrebs für Kerstin als junge Nichtraucherin untypisch - da muss mehrdahintersteckenAlles begann mit Schmerzen im linken Brustkorb, hinzu kamen Atemnot undBluthusten. Kerstin verlor an Körpergewicht und fühlte sich von Tag zu Tagschlechter und schwächer - sie ging zum Arzt. "Plötzlich steht der Onkologe vordir und erklärt dir, dass du einen 2 cm großen Tumor in der Lunge hast."Kerstins Diagnose lautet nicht-kleinzelliges Bronchialkarzinom - die häufigsteForm von Lungenkrebs. Das war im März 2017.Die weiteren Untersuchungen zeigten, dass Kerstin bereits mehrere Tumore in derLunge sowie Metastasen im Becken, an der Wirbelsäule und im Hüftgelenk hatte.Eine erste molekulare Testung auf gängige Treibermutationen, die typischerweisedas Wachstum von Lungentumoren fördern, ergab keine Anhaltspunkte. Kerstin wurdezunächst operiert. Danach blieb dem behandelnden Oberarzt, Dr. MaximilianHochmair, Leiter der pneumo-onkologischen Ambulanz und Tagesklinik amKrankenhaus Nord, Klinik Floridsdorf, Wien, nur die Chemotherapie, gefolgt voneiner Immuntherapie, um Kerstin zu behandeln.Doch damit gab sich der Onkologe nicht zufrieden. Lungenkrebs in diesem jungenAlter und ohne jemals geraucht zu haben, ist ungewöhnlich. Es musste eine andereUrsache geben. Schließlich fand die Pathologin mithilfe eines weiterenmolekularen Tests eine sogenannte NTRK¹-Genfusion. Diese genetische Veränderunggilt als stark krebsauslösend und fördert Signalwege, die das Wachstum vonTumoren anregen. Die daraus entstehenden Tumore können überall im Körperauftreten, da sie in verschiedensten Zellen und Geweben vorkommen. Exakt fürdiese genetische Veränderung gibt es inzwischen einen präzisionsonkologischenWirkstoff.Nach fünf Tagen beschwerdefrei"Als der Onkologe gesagt hat, dass es für mich etwas gibt, habe ich mich extremgefreut. Dass man die Hoffnung wieder hat, dass man leben kann, dass man gesundwird! Bis dato hieß es nur, du bist unheilbar krank." Zu Beginn der Therapie warKerstin in einem sehr schwachen Allgemeinzustand. Nur fünf Tage später hatte siekeine Beschwerden mehr. Eine Röntgenuntersuchung nach zehn Tagen zeigte: DerKrebs bildete sich zurück. "Ich habe mich von Tag zu Tag besser gefühlt, amzweiten Tag war der Husten weg, am dritten Tag habe ich keinen Schleim und keinBlut mehr gehustet und am fünften Tag habe ich mich auf das Fahrrad gesetzt undbin eine große Runde mit meinen Kindern gefahren, ohne Atemnot, ohneirgendwelche Beschwerden. Das war Wahnsinn, wirklich schön." Die Patientin lebtseitdem ein komplett normales Leben. "Ich kann wieder alles machen, was ichmachen möchte. Ich bin einfach nur glücklich und dankbar, dass das alles sofunktioniert hat."Ein wichtiger Schritt zur individuellen KrebstherapiePräzisionsonkologische Medikamente sind ein wichtiger Schritt auf dem Weg zurindividuellen Krebstherapie mit dem Ziel der Chronifizierung - vollständigheilen können sie den Krebs jedoch wahrscheinlich nicht. Voraussetzung ist diemolekulare Testung des Tumorgewebes. Hierbei wird das Erbgut des Tumorsuntersucht. Bei mehr als einem Drittel der Patienten, die einen Tumorgenomtestdurchführen lassen, werden genomische Veränderungen gefunden, für die passendeTherapien verfügbar sind.²Führende Fachgesellschaften auf dem Gebiet der Onkologie wie die DeutscheGesellschaft für Hämatologie und Onkologie (DGHO) empfehlen eineTumorgenomtestung auf krebsauslösende Veränderungen, für die Therapien zurVerfügung stehen.³ Zum jetzigen Zeitpunkt wird jedoch nur ein kleiner Teil derKrebspatienten molekulardiagnostisch getestet, da dies noch nicht zurRoutineuntersuchung gehört. Die DGHO fordert daher eine flächendeckendeVerfügbarkeit sowie die schnelle, qualitätsgesicherte molekulare Diagnostik inder Onkologie. Patienten oder Angehörige sollten den behandelnden Arzt daraufansprechen, ob eine molekulare Diagnostik sinnvoll ist. Informationen dazubietet die Website www.testedeinentumor.de 