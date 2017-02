Weltkrebstag: So bekommen Patienten im Gespräch mit ihrem Arzt die Informationen, die sie brauchen (VIDEO)

Neuss (ots) -Dr. "YouTube" Johannes Wimmer und Uro-Onkologe Dr. Alwin Webergeben auf www.Mehr-leben-im-Leben.de von Janssen Ratschläge für dasGespräch zwischen Arzt und Patient.Anlässlich des Weltkrebstages am 4. Februar beschäftigt sich dieInitiative "Mehr leben im Leben" des forschenden PharmaunternehmensJanssen mit dem Schwerpunktthema Arzt-Patienten-Gespräch. Denn geradebei einer schwerwiegenden, potenziell lebensbedrohlichen Erkrankungwie Krebs haben Patienten oft ein sehr großes Informationsbedürfnis.Viele Betroffene recherchieren dann im Internet, um Antworten aufihre Fragen zu finden. Doch dem behandelnden Arzt kommt nach wie vorbesondere Bedeutung zu. Daran ändert auch Dr. Google nichts - imGegenteil: Je mehr ein Patient online zu Beschwerden und Krankheitenrecherchiert, desto größer ist sein Bedürfnis nach Gesprächen mit demArzt. Das zeigt eine aktuelle Umfrage von forsa im Auftrag vonJanssen (www.mehr-leben-im-leben.de/forsa-umfrage).Gesprächsbedarf aktiv ansprechenPatienten könnten selbst viel dafür tun, ausreichend Zeit für dasGespräch mit ihrem Arzt zu bekommen, sagt Dr. Johannes Wimmer. Dazugehört zum einen, den Wunsch nach einem Gespräch aktiv zu äußern."Zum anderen sollten Patienten ihren Arzt unbedingt fragen, wo sieselbst mehr Informationen zu ihrer Erkrankung finden können." Tippsfür das Gespräch mit dem Arzt gibt Wimmer Patienten im Video aufwww.mehr-leben-im-leben.de/Tipps-Arztgespraech-Dr-Johannes-WimmerVormittags untersuchen, nachmittags ausführlich sprechen DerUro-Onkologe Dr. Alwin Weber hat den Gesprächsbedarf seiner Patientenerkannt und folglich in seiner Praxis ein Schichtmodell eingeführt:Untersuchungen finden hauptsächlich vormittags statt, Termine für dasausführliche Gespräch terminiert er auf die Nachmittage."Unsere Erfahrung zeigt, dass sich sprechende Medizin undWirtschaftlichkeit nicht ausschließen, sondern einander sogarbedingen", ist Weber überzeugt.Es sei wichtig, dass Patienten informiert sind, umTherapiemöglichkeiten auf Augenhöhe mit dem behandelnden Arztbesprechen zu können, so Weber."Ich gebe meinen Patienten daher zum Beispiel auch einen Zugang zueiner Plattform im Netz, auf der wir Ärzte Informationen fürPatienten bereitstellen und diese regelmäßig aktualisieren." Außerdemhat der Mediziner Mitarbeiter seiner Praxis zum Patientencoachschulen lassen. Mehr dazu unterwww.mehr-leben-im-leben.de/arzt-patienten-beziehungÜber die Initiative "Mehr leben im Leben"Die Diagnose einer schweren oder lebensbedrohlichen Erkrankung istein massiver Einschnitt in das Leben der Betroffenen. Doch es gibtviele Geschichten, die Mut machen. Denn auch mit einer schwerenErkrankung können Patienten alltägliche und besondere Momente soerleben, wie sie vor der Diagnose selbstverständlich waren - dankMedikamenten, ärztlicher Betreuung und unterstützt durch den Rückhaltvon Familie oder Freunden. Im Rahmen der Initiative "Mehr leben imLeben" lässt das Pharmaunternehmen Janssen Patienten und Ärzte zuWort kommen, die anderen Betroffenen Mut machen, über dieErkrankungen aufklären und Stigmata abbauen. Mehr Informationen unterwww.Mehr-leben-im-Leben.deÜber JanssenAls Pharmasparte des Gesundheitskonzerns Johnson & Johnsonentwickelt Janssen im Schulterschluss mit Partnern vor Ort undweltweit innovative Medikamente und ganzheitliche Behandlungskonzepte- von der Diagnose bis zur Rehabilitation. Schwerpunkte der Arbeitsind Onkologie, Immunologie, Psychiatrie und Infektiologie. Weltweitsind über 40.000 Mitarbeiter für Janssen tätig; in Deutschlandbeschäftigt die Janssen-Cilag GmbH, Neuss, rund 800 Mitarbeiter. MehrInformationen unter www.janssen.com/germanyPressekontakt:Janssen DeutschlandPhilipp Becherpresse@janssen-deutschland.deTel.: +49 0 2137 955 804fischerAppeltKristina Kieferkki@fischerAppelt.deTel. +49-40-899699-325Original-Content von: Janssen-Cilag GmbH, übermittelt durch news aktuell