Weltkrebstag: Patient ist die ganze Familie / Die Deutsche Krebshilfe unterstützt Betroffene und Angehörige

Bonn (ots) - Die Diagnose Krebs verändert nicht nur schlagartig das Leben einesBetroffenen, sondern auch das von Familie und Freunden. Angehörige leiden oft imStillen: Sie haben Ängste und Sorgen, wollen aber für den Erkrankten stark seinund stellen ihre eigenen Bedürfnisse zurück. "Die Deutsche Krebshilfeunterstützt Krebsbetroffene und ihre Angehörige gleichermaßen", betont GerdNettekoven, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe, anlässlich desWeltkrebstages 2020. "Wir zeigen auf, wo die Familie und andere Bezugspersonenpraktische, soziale und psychologische Hilfe finden." Zudem setzt sich dieDeutsche Krebshilfe dafür ein, dass die Bedürfnisse von Angehörigen in derÖffentlichkeit stärker wahrgenommen werden.Fundierte und verständliche Informationen können wesentlich dazu beitragen,Ängste und Sorgen von Patienten wie auch von Angehörigen abzumildern. Einenwichtigen Beitrag zur Information leisten die kostenlosen Broschüren derDeutschen Krebshilfe. Ob es um Diagnostik, Therapie und Nachsorge einzelnerKrebsarten geht oder um übergeordnete Themen wie Schmerzen, Fatigue oderSozialleistungen: "Die blauen Ratgeber" erläutern alles inallgemeinverständlicher Sprache. Der Ratgeber "Hilfen für Angehörige"beschäftigt sich speziell mit den Problemen, Gedanken und Gefühlen, mit denensich Angehörige auseinandersetzen müssen. Er gibt einerseits Hilfen für dasZusammenleben von erwachsenen Kranken und Angehörigen und geht andererseits aufdie besondere Lage von Kindern ein, deren Mutter oder Vater krank geworden ist.Wir sind für dich da! - Krebs und FamilieGemeinsam mit dem Autor Rocco Thiede hat die Deutsche Krebshilfe kürzlich dasBuch "Wir sind für dich da! - Krebs und Familie" herausgegeben. Es soll dazubeitragen, den Problemen und Nöten der Angehörigen eine stärkere öffentlicheAufmerksamkeit zu verleihen. In elf Reportagen berichten renommierteJournalisten, wie Familien auf ihre je ganz eigene Art mit dem Schicksalsschlag"Krebs" umgehen. Die Reportagen zeigen aber auch, dass Angehörige vonkrebskranken Menschen ebenfalls besondere Hilfe benötigen. "Wir sind für dichda!" ist ein Appell, dieses Thema anzugehen - nicht nur an Politiker, sondern anuns alle.Persönliche BeratungDie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des INFONETZ KREBS, des kostenlosenInformations- und Beratungsdienstes der Deutschen Krebshilfe, haben immer einoffenes Ohr für Angehörige. Sie nehmen sich Zeit, hören zu, beantwortenpersönliche Fragen rund um das Thema Krebs und vermitteln themenbezogeneAnlaufstellen. Das INFONETZ KREBS ist montags bis freitags von 8 bis 17 Uhrerreichbar (Rufnummer: 0800 - 80 70 88 77). Auch kann es per E-Mail kontaktiertwerden (krebshilfe@infonetz-krebs.de).Über den WeltkrebstagDer Weltkrebstag findet jedes Jahr am 4. Februar statt - im Jahr 2020 zum 20.Mal. Er wurde durch die Weltkrebsorganisation (UICC) ins Leben gerufen. Vieleihrer mehr als 1.100 Mitgliedsorganisationen aus über 170 Ländern - darunterauch die Deutsche Krebshilfe - beteiligen sich an diesem Aktionstag. WeitereInformationen erhalten Sie unter www.krebshilfe.de/weltkrebstag undwww.worldcancerday.org.