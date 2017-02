Weltkrebstag - Bedeutende Fortschritte in der Krebsforschung und der Immunonkologie

München (ots) - Big Data: zentrales Instrument der modernenKrebsforschung Weltweit macht die Krebsforschung bedeutendeFortschritte. Einen Grund dafür sieht der Onkologe und Hämatologe Dr.Christian Chlistalla im explosionsartigen Anstieg derInformationsmengen. "In `Big Data´ steckt ein enormes Wissen", sagtder Medizinische Direktor bei Roche Pharma im Interview mit PharmaFakten. Das schlägt sich in neuen Medikamenten nieder, die immerspezifischer und individueller wirken. http://ots.de/ni9KVKrebs-Diagnose: vom "Todesurteil" zur behandelbaren Krankheit DieKrebsforschung erlebt eine aufregende Zeit: Mit personalisiertenTherapien erreichen Mediziner nie dagewesene Fortschritte bei derBehandlung ihrer Patienten. Dr. Daniel Kalanovic, MedizinischerDirektor von Pfizer Oncology in Deutschland, Österreich und in derSchweiz, spricht im Interview mit Pharma Fakten über die jüngstenErfolge und den möglichen Wandel der bisher häufig tödlichenErkrankung zu einem chronischen Leiden.http://ots.de/IKXk3Erklärvideo: So funktionieren Immuntherapien gegen Krebs BeiImmuntherapien gegen Krebs wird das menschliche Immunsystem gestärkt,so dass es Tumore selbst bekämpfen kann. Dabei spielenCheckpoint-Inhibitoren eine wichtige Rolle. Sie beeinflussen dasgesamte Immunsystem. Sehen Sie hierzu unser Video!http://ots.de/dvjY4Pressekontakt:Winfried RauschederRedaktion Pharma Faktenwww.pharma-fakten.deE-Mail: redaktion@pharma-fakten.dehttp://twitter.com/pharmafaktenTel.: +49 89 1250 153 66Original-Content von: PHARMA FAKTEN, übermittelt durch news aktuell