Weltklimarat zeigt Klimawandelfolgen in drastischer Klarheit auf

GENF (dpa-AFX) - Der Weltklimarat hat die Folgen der menschengemachten Erderwärmung neu betrachtet und kommt zu drastischen Ergebnissen: "Es ist sehr wahrscheinlich, dass Episoden mit Starkniederschlägen in den meisten Regionen mit einer weiteren Klimaerwärmung intensiver und häufiger werden", heißt es in seinem neuen, am Montag veröffentlichten Bericht.



"Sehr wahrscheinlich" bedeutet: mit 90- bis 100-prozentiger Sicherheit. Die neuen wissenschaftlichen Studien zeigen auch, dass der Meeresspiegel weiter ansteigt und das Eis weiter schmilzt.

"Es ist zweifelsfrei, dass der menschliche Einfluss die Atmosphäre, den Ozean und das Land aufgeheizt hat", heißt es in dem Bericht. Laut Pariser Klimaabkommen wollen die Staaten die Erwärmung gegenüber dem vorindustriellen Niveau unter zwei Grad halten, möglichst bei 1,5 Grad. Das ist laut Wissenschaft nur möglich, wenn die CO2-Emissionen ab sofort drastisch gesenkt werden und etwa 2050 Klimaneutralität erreicht wird. Wenn es bei den bisherigen Klimaschutzzusagen der Länder bleibt, ist eine Erwärmung von 2,1 bis 3,5 Grad bis Ende des Jahrhunderts wahrscheinlicher./oe/DP/jha