Weltklimarat veröffentlicht Bericht zum 1,5-Grad-Ziel

INCHEON (dpa-AFX) - Der Weltklimarat (IPCC) veröffentlicht am Montag (um 03.00 Uhr) in Südkorea einen Überblick darüber, wie der Mensch die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius begrenzen kann.



Das war eines der Ziele des Pariser Klimaabkommens. Mehrere Hundert Forscher hatten Tausende von Studien der vergangenen Jahre über das 1,5-Grad-Ziel analysiert und bewertet. Eine Kurzfassung ihres langen Berichts vor allem für politische Entscheidungsträger wird nun nach mehrtägigen Beratungen des IPCC mit Staatsvertretern in Incheon präsentiert.

Im Abkommen von Paris hatten sich Ende 2015 alle Staaten auf das Ziel geeinigt, die Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu beschränken. Anstrengungen sollten unternommen werden, die Erhitzung bei 1,5 Grad zu stoppen. Letzteres hatten vor allen die kleinen Inselstaaten gefordert.

Mit seinem Sonderbericht sollte der Weltklimarat klären, welche Folgen bereits eine Erwärmung von 1,5 Grad hätte und auch, was für das Erreichen des Ziels noch alles getan werden muss. Derzeit ist die Erde schon rund ein Grad wärmer als vor der Industrialisierung./dg/DP/she