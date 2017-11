Weltklimakonferenz mit konkreten Schritten verbinden / Klimaschutz braucht mehr ÖPNV

Köln (ots) - Zum Ende der UN-Weltklimakonferenz fordert JürgenFenske dazu auf, das Ziel der Weltklimakonferenz mit konkretenSchritten des lokalen Klima- und Umweltschutzes zu verbinden. DerVorstandsvorsitzende der Kölner Verkehrs-Betriebe, der zugleichPräsident des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) ist,verweist auf den Weg der KVB, mit dem der Umweltvorteil desöffentlichen Nahverkehrs bereits ausgebaut wurde. Dennoch bedarf esgroßer Anstrengungen, um in Köln eine Verkehrswende zu ermöglichenund den Klima- und Umweltschutz wesentlich weiter voranzubringen.Basis ist die städtische Strategie "Köln mobil 2025", Vorbild sindStädte wie Wien, Zürich und Kopenhagen.Hierbei kann ein Sonderprogramm kommunaler Nahverkehr helfen, dasder VDV von der neuen Bundesregierung einfordert. Mit einem Volumenvon 15 Milliarden Euro in den nächsten zehn Jahren soll der ÖPNVgestärkt werden. Weitere fünf Milliarden Euro sollen die Länderbeitragen. Verkehrsunternehmen wie die KVB sollen hiervon Mittelerhalten, um ihre ÖPNV-Angebote auszubauen und Verkehrsanlagen zusanieren. Jürgen Fenske: "Angesichts drohender Fahrverbote auch inKöln besteht ein strategisches Zeitfenster, in dem die politischenBekundun-gen konkret gemacht werden können."Insbesondere mit dem Ausbau des Stadtbahnnetzes kann in Köln derwachsenden Stadt und ihrer Einwohner gedient werden. Neben derErtüchtigung der Ost-West-Achse (Linien 1, 7 und 9) sind dies u. a.die Verlängerung der Nord-Süd Stadtbahn perspektivisch bisRondorf/Meschenich, die Anbindung von Stammheim und Flittard überMülheim-Süd, die Verlängerung der Linien 13 bis zur Bonner Straßebzw. bis zum Rheinufer oder der Ausbau der Linie 7. Diese und weitereMaßnahmen wurden seitens der Stadt für den ÖPNV-Bedarfsplan 2017 desLandes Nordrhein-Westfalen angemeldet.Dass die Stadtbahn-Anbindung zur Vermeidung von Pkw-Verkehrenbeitragen kann, zeigen folgende Vergleiche: In Meschenich (bisherohne Anschluss an die Stadtbahn) sind je 1.000 Einwohner ab 18 Jahren440 privat genutzte Pkw gemeldet. In der Rangfolge der KölnerStadtteile ist dies Rang 40. Im vergleichbaren Chorweiler (Linie 12)sind aber lediglich 275 privat genutzte Pkw je 1.000 Einwohnergemeldet (Rang 2).Auch Stammheim mit 463 und Flittard mit 511 privat genutzten Pkwje 1.000 Einwohner ab 18 Jahre (Rang 42 bzw. 54) fallen gegenüber denvergleichbaren Stadt-teilen Bickendorf und Bocklemünd ab, die durchdie Stadtbahn-Linien 3 und 4 angebunden sind. In Bickendorf sind 376und in Bocklemünd 417 privat genutzte Pkw je 1.000 Einwohner ab 18Jahren gemeldet (Rang 24 bzw. Rang 32).Dabei besteht nicht nur in Köln die Notwendigkeit, dasSchienennetz auszubauen. Norbert Reinkober, Geschäftsführer derNahverkehr Rheinland GmbH (NVR), weist auf die S-Bahn-Linie 11 unddie Stadtbahn-Linie 1 hin, die im Takt verdichtet bzw. über diebisherige Endhaltestelle in Bensberg werden sollen.Reinkober: "Täglich pendeln über 140.000 Einwohner des Umlandesnach Köln ein und fast 60.000 Kölner über die Stadtgrenze in dienähere und weitere Umgebung aus. Für viele von ihnen ist das Auto einKostenfaktor, mit dem sie bewusster umgehen wollen. Der Ausbau desS-Bahn-Knotens Köln und ein Stadtbahnanschluss würde es vielenermöglichen, das Auto zu Hause stehen lassen zu können."Wer keinen wohnortnahen Anschluss an die Stadtbahn hat, kannlängere Wege auch in der Kombination von Auto und ÖPNV zurücklegen.Auch hierdurch wird Klima- und Umweltschutz betrieben. So baut dieKVB derzeit in Porz-Wahn in unmittelbarer Nähe zur S-Bahn und zuverschiedenen Bus-Linien ein neues P&R-Parkhaus. Ende 2018 sollenhier rund 300 Stellplätze für Pendler zur Verfügung stehen. Durch denUmstieg z. B. auf die S-Bahn können die Pendler die rund 18 Kilometerlange Strecke von Wahn bis in die linksrheinische Kölner City danne-mobil zurücklegen. Bei einem durchschnittlichen Ausstoß von 142Gramm Kohlendioxid (CO2) je Personen-Kilometer im Auto wird je Fahrtder Ausstoß von 2.556 Gramm CO2 vermieden. Legt ein Pendler diesenWeg an 180 Tagen im Jahr zurück (360 Fahrten), vermeidet er durch dieNutzung des P&R-Parkhauses den Ausstoß von über 920 Kilogramm CO2 imJahr.Auch der Ausbau der E-Mobilität im Busverkehr der KVB dient demKlima- und Umweltschutz. Mit der Umstellung der Bus-Linie 133 am 3.Dezember 2016, werden im Vergleich zum bisherigen Betrieb mit Dieselzwischen dem Hauptbahnhof und Zollstock jährlich rund 560 Tonnen CO2eingespart. Eingesetzt wird Ökostrom.Bis 2021 wird die KVB bis zu sechs weitere Bus-Linien auf denBetrieb mit E-Bussen umstellen. Damit werden dann etwa 20 Prozent desBetriebs im Busliniennetz der KVB e-mobil und emissionsfrei sein. DerAusstoß von derzeit rund 25 Gramm CO2 je Personen-Kilometer dergesamten KVB wird dann auf unter 20 Gramm CO2 sinken. Zudem wird derAusstoß anderer umwelt- und gesundheitsschädlicher Stoffe hierdurchweiter reduziert. Derzeit emittiert die KVB z. B. rund 0,14 GrammStickoxide (NOx) je Personen-Kilometer. Dieser Wert ist dank dermodernen Busflotte schon heute sehr niedrig im Verhältnis zummotorisierten Individualverkehr.Auch im Stadtbahnbetrieb hat die KVB einen wesentlichen Schritt imKlimaschutz getan. Seit Anfang 2016 wird auf allen zwölfStadtbahn-Linien Ökostrom eingesetzt. Hierdurch konnte die Emissionvon CO2 um 46 Gramm je Personen-Kilometer reduziert werden. Diesbedeutet eine Vermeidung von insgesamt 11.684 Tonnen CO2 allein imJahr 2016.Des Weiteren engagiert sich die KVB in der Förderung desUmweltverbundes. Seit Mai 2015 bietet die KVB mit den KVB-Rädern eineignes Leihradsystem an, das in den ÖPNV integriert ist. Gestartetwurde mit 910 KVB-Rädern. Bereits im Dezember 2015 wurde dasBediengebiet ausgedehnt und ist mit 84 Quadratkilometern fast doppeltso groß wie zum Start des Angebotes. Im September 2016 wurde dieFlotte auf insgesamt 1.410 KVB-Räder vergrößert. Die insgesamt 1,6Millionen Ausleihen bis September 2017 zeigen, dass dasLeihradangebot zeitgemäß ist. Die durchschnittliche Fahrttreckebeträgt inzwischen 1,6 Kilometer und hat sich somit im vergangenenJahr etwas verlängert. Insgesamt wurden bereits 2,5 MillionenKilometer CO2- und schadstofffrei mit KVB-Rädern zurückgelegt.Jürgen Fenske: "Wir brauchen ein anderes Mischungsverhältniszwischen Auto, Fahrrad, Bus und Bahn. Heute haben Busse und Bahnen inKöln einen Anteil von ca. 22 Prozent am Gesamtverkehrsaufkommen, inWien jedoch 40 Prozent. Wenn wir den Anteil des Autoverkehrs nichtdeutlich senken, dann werden wir die Klimaschutzziele und dieEinhaltung der europäischen Grenzwerte zur Luftreinhaltung nichtschaffen."Pressekontakt:Stephan AnemüllerKölner Verkehrs-Betriebe AG0221-54731030171-3017921stephan.anemueller@kvb-koeln.deOriginal-Content von: Kölner Verkehrs-Betriebe AG, übermittelt durch news aktuell