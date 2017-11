Weltklimakonferenz: Smog bedroht Kinderleben

--------------------------------------------------------------Mehr SOS-Infoshttp://ots.de/kakxG--------------------------------------------------------------München (ots) - Zum Ende der Weltklimakonferenz in Bonn forderndie SOS-Kinderdörfer die Staats- und Regierungschefs auf, bei ihrenEntscheidungen an die Bedürfnisse der Kinder zu denken. HunderteMillionen Jungen und Mädchen seien durch den Klimawandel vonKrankheiten, Armut oder sogar dem Tod bedroht.Als aktuelles Beispiel nennt die Hilfsorganisation Indien.Giftiger Smog umhüllt seit Tagen die Hauptstadt Delhi. "Wer aktuellin Delhi einen Tag im Freien verbringt, atmet so viel Schadstoffeein, als würde er 50 Zigaretten rauchen", sagt Shubha Murthi,Leiterin der SOS-Kinderdörfer in Asien.Die Konzentration des Feinstaubs PM10 ist alarmierend hoch und hatteilweise bei über 900 Mikrogramm gelegen. Als unbedenklich geltenlaut Weltgesundheitsorganisation maximal 50 Mikrogramm."Besonders gefährlich ist die Situation für Kinder", sagt Murthi.Der Smog führe zu Atemwegserkrankungen und vielfältigen langfristigenSchädigungen. Die Feinstaub-Belastung von Müttern sei Ursache fürFrüh- und Totgeburten. Für Säuglinge bestehe zudem ein erhöhtesRisiko für neurologische Schäden, langfristig für Bluthochdruck undHerz-Kreislauf-Erkrankungen."Wir können es uns nicht leisten, so weiter zu machen wie bisher",sagt Murthi. "Die Regierungen müssen endlich konkrete Maßnahmenergreifen. Wir wissen längst, dass Smog kein isoliertes Ereignis ist.Die Situation, in der sich die Menschen jetzt befinden, ist dasResultat von Versäumnissen und Ignoranz auf vielen Ebenen."Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerMedienkommunikationSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 089/179 14-287E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuell