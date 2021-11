Weltklimakonferenz in Glasgow berät bis in die Abendstunden

GLASGOW (dpa-AFX) - Stundenlange Debatten haben am Freitag den Abschluss der Weltklimakonferenz in Glasgow verzögert.



Der britische COP-Präsident Alok Sharma setzte für den Abend weitere Beratungen an. Zudem sollen bis dahin neue Textentwürfe erarbeitet werden. Genaue Uhrzeiten nannte Sharma zunächst nicht. Geplantes Ende des Treffens mit etwa 40 000 Delegierten ist (der heutige) Freitag.

In den vergangenen Jahren wurden die Klimakonferenzen jeweils ins Wochenende hinein verlängert./swe/DP/he