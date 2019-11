Weltklimakonferenz COP 25 in Madrid / Das Sonderprogramm bei phoenix 2. Dezember bis 13. Dezember 2018

Bonn (ots) - phoenix berichtet vom 2. bis 13. Dezember 2019 über die 25.Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen. In diesem Jahr findet sie unterchilenischer Präsidentschaft in Spaniens Hauptstadt Madrid statt. Hierhin wurdedie COP 25 verlegt, nachdem Santiago de Chile als Gastgeber aufgrund der Unruhenim Land wieder zurückgetreten war. Mehr als 20.000 Delegierte, Journalistensowie Tausende Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft und der Zivilgesellschaftwerden zur Klimakonferenz erwartet. Im Pariser Abkommen von 2015 hatte sich dieWeltgemeinschaft darauf verständigt, den Ausstoß von Treibhausgasen zureduzieren und die globale Erderwärmung deutlich unter zwei Grad zu halten. VierJahre später positionieren sich die Vereinten Nationen in Madrid unter demMotto: "Zeit zu Handeln", denn bereits im kommenden Jahr tritt das PariserAbkommen mit seiner ersten Umsetzungsphase in Kraft.phoenix beginnt am Montag, 2. Dezember 2019, mit der Berichterstattung vomKlimagipfel. Moderator Klaus Weidmann führt ab 14.45 Uhr durch die "phoenixplus"-Sendung zum Thema. Experte im Bonner Studio ist Diplom-Geograf SvenHarmeling von CARE International, der das Konferenzgeschehen einordnet. Nebender Zusammenfassung der Eröffnungszeremonie zeigen wir einen "KlimaGlobal"-Beitrag von Simon Riesche über die Länder Chile, Bolivien und Peru.phoenix nimmt die UN-Klimakonferenz zum Anlass, in seinem Programm insbesondereauf Deutschland zu schauen und legt den Fokus auf jene Sektoren im Land, die ammeisten CO2 ausstoßen. Dazu zeigt phoenix mehrere Schwerpunktsendungen, jeweilsab 14.45 Uhr. Den Auftakt macht am Donnerstag, 5. Dezember, die erste Folgeunter dem Titel "Klima und Konsum" mit den Themenfeldern Landwirtschaft undErnährung. Ab Samstag, 7. Dezember, sendet phoenix weitere 15-minütige "KlimaGlobal"-Beiträge. Diese öffnen den globalen Blick auf das Thema Klima. DieAuslandskorrespondenten von ARD und ZDF, Matthias Ebert, Timm Kröger, NormanOdenthal und Sybille Licht, berichten aus ihren Zuständigkeitsgebieten. Sieklären auf, wie der Klimawandel in der Antarktis, Ostafrika, Australien undIndien spürbar ist, was die Hauptursachen dafür sind und stellen Ideen vor, demKlimawandel entgegen zu wirken.In "mein ausland spezial" zeigt phoenix zudem die herausragende Dokumentation"Arbeitsplatz Antarktis - Klimaforschung auf schmelzendem Eis" von MatthiasEbert, am Donnerstag, 12. Dezember, um 20.15 Uhr, weitere Sendetermine sindFreitag, 13. Dezember, 18.30 Uhr, sowie Montag, 16. Dezember, 16.00 Uhr.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4454477OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell