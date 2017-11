Weltklimakonferenz 2017 (COP 23) / Kohleausstieg ist eine Frage der Fairness / Handelspartner der GEPA leiden massiv unter Auswirkungen des Klimawandels (FOTO)

Wuppertal (ots) -Ist das fair? Kleinbauern in Lateinamerika, Asien oder Afrika wiePartner des Fair Handelsunternehmens GEPA leiden am meisten unter denAuswirkungen des Klimawandels - obwohl sie am wenigsten dazubeigetragen haben. Dürren, Überschwemmungen, Ernteausfälle sind nureinige Folgen. Anlässlich der Weltklimakonferenz (COP 23, 6. bis17.11.2017 in Bonn) forderte GEPA-Geschäftsführer Peter Schaumbergerkonkretes Umdenken: "Die Beweislast umdrehen: Für Klimasünden müssenselbstverständlich die Verursacher Rechenschaft ablegen.Klimagerechtigkeit sollte in den Köpfen fest verankert und in denGesetzen festgeschrieben werden." Schnelles und entschlossenesHandeln und einen verbindlichen Fahrplan für einensozialverträglichen Kohleausstieg sind unabdingbar. Nur wenn dieKohlekraftwerke schnell vom Netz gehen, kann Deutschland seinePariser Klimaziele einhalten. Deshalb unterstützt die GEPA das breiteBündnis von Nichtregierungsorganisationen zum Kohleausstieg, dem auchdie GEPA-Gesellschafter angehören (www.klima-kohle-demo.de/aufruf).Aus Sicht der GEPA sind endlich konkrete Finanzzusagen derStaatengemeinschaft notwendig, um langfristige Klimaschädenabzumildern, von denen Partner der GEPA schon jetzt betroffen sind.Klimawandel hat soziale und ökonomische FolgenDie zunehmende Unberechenbarkeit des Klimas führt mehr und mehr zuRohstoffknappheit. Stanley Maniragaba, Betriebsleiter desKooperativenverbands ACPCU, von dem die GEPA Bio-Robusta-Kaffeebezieht, sagt dazu: "Der Regen kommt zu unvorhergesehenen Zeiten. Undwenn er kommen sollte, bleibt er aus. Die Bauern haben Ernteeinbrücheerlitten. Deshalb verlieren sie gleich zweifach: Einkommen undNahrungssicherheit." In Kaffeeanbauregionen von Honduras gibt esbereits jetzt Ernteausfälle von 60 bis 70 Prozent. Durch denTemperaturanstieg müssten Kaffeebauern auf höhere Anbaugebieteausweichen. Da sie dort aber keine Eigentumsrechte haben, bleibtvielen Kaffeebauern letztlich nichts anderes übrig, als denKaffeeanbau aufzugeben und in die Städte abzuwandern, wo sie oft auchkeine Perspektive haben. Der Bioanbau kann die Schäden desKlimawandels etwas abmildern, weil beispielsweise Schattenanbau denNährstoffgehalt besser bewahrt. Aber gegen starke Regenfälle ist imwahrsten Sinne des Wortes "kein Kraut gewachsen".René Ausecha Chaux, Geschäftsführer der kolumbianischenKaffeekooperative COSURCA, spitzt es noch weiter zu: "Heute ist dieAnpassung an den Klimawandel eine Frage von Leben und Tod. Wenn wiruns dem Klimawandel in den tropischen Gebieten nicht anpassen, müssendie Produzenten wegziehen oder dahinsiechen."Auswirkungen des Klimawandel bekommen mittelfristig auchVerbraucher/-innen zu spüren. GEPA-Geschäftsführer Peter Schaumbergerbringt es auf den Punkt: "Mal ganz plakativ gesprochen, kann manvielleicht Kaffee künftig nur noch kaufen, wenn er da ist."Bereits im Juni 2017 hatte die GEPA das Thema "Klimawandel" imRahmen der Veranstaltung "Climate First - wie gelingt die öko-faireWende bis 2030" mit vielen Gästen aus Wissenschaft, Politik,Zivilgesellschaft und Medien diskutiertwww.gepa.de/meldungen/climate-firstAls Fair Trade-Pionier steht die GEPA seit über 40 Jahren fürTransparenz und Glaubwürdigkeit ihrer Arbeit. Wir handeln als größteeuropäische Fair Handelsorganisation mit Genossenschaften und sozialengagierten Privatbetrieben aus Lateinamerika, Afrika, Asien undEuropa. Durch faire Preise und langfristige Handelsbeziehungen habendie Partner mehr Planungssicherheit. Hinter der GEPA stehen MISEREOR,Brot für die Welt, die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugendin Deutschland (aej), der Bund der Deutschen Katholischen Jugend(BDKJ) und das Kindermissionswerk "Die Sternsinger". Für ihreVerdienste um den Fairen Handel und die Nachhaltigkeit ist die GEPAvielfach ausgezeichnet worden, u. a. beim DeutschenNachhaltigkeitspreis 2014 als "Deutschlands nachhaltigste Marke";gleichzeitig wurde sie dabei unter die Top 3 der nachhaltigstenKleinunternehmen (bis 499 Mitarbeiter) gewählt. Außerdem hat sich dieGEPA nach dem neuen Garantiesystem der WFTO prüfen lassen. Näheres zuPreisen und Auszeichnungen sowie zur GEPA allgemein unter www.gepa.deMitgliedschaften:- World Fair Trade Organization (WFTO)- European Fair Trade Association (EFTA)- Forum Fairer HandelPressekontakt:Barbara SchimmelpfennigPressesprecherinGEPA - The Fair Trade CompanyTel.: 0202/266 83-60presse@gepa.deOriginal-Content von: GEPA mbH, übermittelt durch news aktuell