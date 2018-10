Weltklasse-Tennis mit Roger Federer, Novak Djokovic und Alexander Zverev: das Rolex Shanghai Masters ab Montag live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -- Sky berichtet von Montag, 8.10., bis Sonntag, 14.10., insgesamtrund 50 Stunden live vom Hartplatzturnier in Shanghai- Deutschlands Topspieler Alexander Zverev kann in Shanghai dieerneute Qualifikation für die ATP Finals in London perfekt machen- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise könnenTennisfans auch ohne Vertragsbindung in Shanghai und bei allenweiteren Live-Übertragungen von Sky dabei sein- Tägliche Berichterstattung während des Turniers und dasHighlight-Magazin aus Shanghai am Montag danach um 21.30 Uhr auch imFree-TV auf Sky Sport News HDAm Montag startet in Shanghai das vorletzte Masters-Turnier desTennisjahres auf der ATP World Tour. Vor dem in drei Wochenstattfindenden Turnier in Paris, ist es die letzte große Chance,Weltranglistenpunkte im Rennen um die Teilnahme an den ATP Finals inLondon zu sammeln. An den Start gehen in China unter anderemTitelverteidiger Roger Federer, Novak Djokovic, der zuletzt Wimbledonund die US Open gewinnen konnte, Juan Manuel del Potro undDeutschlands Topspieler Alexander Zverev. Die drei erstgenanntensowie der Weltranglistenerste Rafael Nadal haben ihr Ticket nachLondon bereits gelöst - Alexander Zverev könnte ihnen in Shanghaifolgen.Sky berichtet ab Montag täglich aus Shanghai, insgesamt rund 50Stunden live und exklusiv. Als Kommentatoren sind Kai Dittmann, ToniTomic, Jonas Friedrich und Paul Häuser, der auch das Finale amSonntag kommentiert, im Einsatz.Mit Sky Ticket flexibel auch ohne Vertragsbindung live dabeiMit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Tennisfans, dienoch kein Sky Abonnement haben, mit flexiblen Tages-, Wochen- undMonatstickets ohne Vertragsbindung bereits ab 9,99 EUR live dabeisein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einerVielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets,Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.Neben den Tennis-Übertragungen sind bei Bestellung des Sky Ticketsauch alle weiteren Inhalte des Sky Sport Pakets und des SkyFußball-Bundesliga Pakets im entsprechenden Zeitraum verfügbar.Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.Regelmäßige Highlights frei empfangbar auf Sky Sport News HDAuch Sky Sport News HD berichtet ausführlich von der ATP WorldTour. Neben täglichen Highlights der Turniere zeigt Deutschlandserster und einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender künftig auchein einstündiges Magazin mit der Zusammenfassung des vorangegangenTurniers. Die Höhepunkte aus Shanghai sind am Montag, 15. Oktober ab21.30 Uhr zu sehen. Ausführliche Informationen zum Empfang von SkySport News HD im Free-TV sind unter sky.de/skysportnewshd abrufbar.Das Rolex Shanghai Masters live bei Sky und Sky Go sowie ohnelange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen SkySportsbars:Montag, 8.10., ab 7.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD Dienstag, 9.10., ab7.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD Mittwoch, 10.10., ab 7.00 Uhr auf SkySport 1 HD Donnerstag, 11.10., ab 7.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDFreitag, 12.10., ab 7.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD Samstag, 13.10., dieHalbfinals um 10.30 Uhr und 14.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD Sonntag,14.10., das Doppel-Finale ab 7.30 Uhr und anschließend das Finale ab10.30 Uhr auf Sky Sport 2 HDMontag, 15.10., ab 21.30 Uhr: Die Highlights aus Shanghai auf SkySport News HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell