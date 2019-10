Weltklasse-Tennis mit Novak Djokovic, Rafael Nadel, Roger Federer und Alexander Zverev: das Shanghai Rolex Masters ab Montag live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -- Sky berichtet von Montag, 7.10., bis Sonntag, 13.10., insgesamt58 Stunden live vom Hartplatzturnier in Shanghai- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise könnenTennisfans auch ohne Vertragsbindung in Shanghai und bei allenweiteren Live-Übertragungen von Sky dabei seinUnterföhring, 4. Oktober 2019 - Am Montag geht es für dieTenniselite zur nächsten Station der Asienreise. Dann beginnt inShanghai das vorletzte Masters-Turnier des Tennisjahres auf der ATPTour. Zusammen mit dem Turnier in Paris, das vom 28.10. bis zum 3.11.stattfindet, haben die Spieler die letzte Chance, noch einmalWeltranglistenpunkte im Rennen um die Teilnahme an den ATP Finals inLondon zu sammeln. An den Start gehen in Shanghai die Ikonen desHerrentennis: der Titelverteidiger von 2018 Novak Djokovic, RafaelNadal, Roger Federer und auch der diesjährige US-Open Finalist DaniilMedvedev. Mit dabei sind auch Alexander Zverev und Dominik Thiem, dieaktuell noch beim ATP Turnier in Peking um wertvolle Punkte kämpfen.Sky berichtet ab Montag täglich aus Shanghai, insgesamt 58 Stundenlive und exklusiv. Als Kommentatoren sind Kai Dittmann, MarcelMeinert, Paul Häuser, Philipp Langosz und Markus Gaupp im Einsatz.Die Halbfinals und das Finale wird Kai Dittmann kommentieren.Das Beste von der ATP Tour live nur bei SkyBis 2023 berichtet Sky live und exklusiv im deutschen undösterreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour.Neben den ATP Finals in London überträgt Sky auch alle neun Turniereder ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 -insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich zur regelmäßigen Live-Berichterstattung von der Tour wird Sky im Juli knapp 350 Stundenlive und exklusiv vom Grand Slam Turnier in Wimbledon berichten. Dasgrößte Tennisturnier der Welt wird bis einschließlich 2022 nur beiSky zu sehen sein.Mit dem Sky Abo und dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticketlive dabei seinDie Tennis-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen desSky Sport Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweiseim klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alleTennisfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne langeVertragsbindung bei allen Tennis-Übertragungen von Sky live dabeisein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte aufeiner Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs,Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den SkyTicket TV Stick verfügbar.ATP World Tour 1000 in Shanghai live bei Sky und Sky Go sowie ohnelange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen SkySportsbars:Montag, 7.10., ab 6.30 Uhr auf Sky Sport 1 HDDienstag, 8.10., ab 6.30 Uhr auf Sky Sport 1 HDMittwoch, 9.10., ab 6.30 Uhr auf Sky Sport 1 HDDonnerstag, 10.10., ab 6.30 Uhr auf Sky Sport 1 HDFreitag, 11.10., ab 6.30 Uhr auf Sky Sport 1 HDSamstag, 12.10., die Halbfinals um 10.00 Uhr und 14.00 Uhr auf SkySport 1 HDSonntag, 13.10., das Doppel-Finale ab 7.30 Uhr auf Sky Sport 3 HDund anschließend das Finale ab 10.30 Uhr auf Sky Sport 2 HDÜber Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot bestehtaus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen,vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen undunterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem freiempfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programmzuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. DieEntertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky undFree-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken undviele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme undLive-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendemUnterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell