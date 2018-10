Weltklasse-Athletin Marie Bochet ist neue Botschafterin für L'Oréal Paris (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Paris (ots) -Die Weltklasse-Athletin Marie Bochet ist ein Musterbeispiel dafür,wie man aus seiner Andersartigkeit eine Stärke macht. Mit nur 24Jahren hat die Paralympics-Skifahrerin schon jetzt die meistenGoldmedaillen für Frankreich sowie ganze 15 Weltmeistertitel gewonnenund setzt sich dafür ein, dass auch andere die Chance bekommen,erfolgreiche Sportler zu werden.Marie Bochet wurde mit einer Fehlbildung des linken Unterarmsgeboren - sie über die Piste gleiten zu sehen, ist ein Erlebnis voneinzigartiger Schönheit. Nun betritt Marie Bochet eine neue Art vonPodest. Als Mitglied der L'Oréal Paris Familie teilt sie dieMarkenbotschaft, zu sich selbst zu stehen, mit einer neuenGeneration."Mit 24 gehört Marie Bochet bereits zu den erfolgreichstenfranzösischen Paralympics-Athleten und holt bei jedem Wettkampf Gold.Sie ist ein Musterbeispiel für Selbstverwirklichung - sie lebt vor,wie man mit Willenskraft seine Träume verwirklichen kann, ohne dieBodenhaftung zu verlieren. Wir freuen uns sehr, Marie bei L'OréalParis begrüßen zu dürfen!" - Pierre-Emmanuel Angeloglou,GlobalPresident von L'Oréal Paris.Nachdem die 16-jährige Marie Bochet bei ihren erstenParalympischen Spielen in Vancouver 2010 zweimal den vierten Platzbelegt hatte, kehrte sie mit einem festen Ziel nach Hause zurück:Gold gewinnen. Vier Jahre später in Sotschi holte sie Gold in allenvier Skidisziplinen. Weitere vier Jahre später wiederholte sie diesebeeindruckende Leistung in Pyeongchang: Sie gewann vier Wettkämpfeund wurde damit die meistausgezeichnete französischeParalympics-Athletin aller Zeiten. Außerdem wurde ihr die Ehrezuteil, bei der Eröffnungs- und der Schlussfeier die französischeFahne zu tragen. Mit zudem 15 Weltmeistertiteln, dem renommiertenLaureus Award und dem französischen Ehrentitel Officier de la Légiond'Honneur zählt Marie Bochet zur absoluten Sportweltklasse."Der Sport hat mir gezeigt, dass meine Behinderung eine Stärkeist. Meine Andersartigkeit hat einen direkten Einfluss auf meinLeben, und ich möchte, dass auch andere ihre Andersartigkeit alsChance wahrnehmen und die Möglichkeiten erkennen. Wenn ich alsHochleistungsskifahrerin L'Oréal Paris, die französische Marke miteiner globalen Vision von Schönheit, vertrete, ist das eine starkeBotschaft an die Welt: So verschieden wir alle sind, so schön sindwir auch!" - Marie Bochet.Der Sport hat Marie Bochets Leben bereichert - nun nutzt sie ihrRenommee als Hochleistungsathletin, um auch anderen zu helfen,erfolgreiche Sportler zu werden. Ihr Motto: "Ziele nach dem Mond.Selbst wenn du ihn verfehlst, wirst du zwischen den Sternen landen."Diesen Monat wurde die Skiweltmeisterin auch Botschafterin für dieOrganisation Peace and Sport, die sich weltweit dafür einsetzt,Gemeinschaften durch die Kraft des Sports zu stärken. Als "Championfor Peace" unterstützt Marie Bochet gemeinsam mit anderenSpitzensportlern unter anderem Projekte, die Kindersoldaten wieder indie Gesellschaft eingliedern oder Kriegswaisen helfen. Außerdemengagiert sie sich zum Beispiel bei der französischenFernsehspendengala Téléthon und bei der Organisation Pour que LanaGravisse sa Montagne, deren Ziel es ist, dass ein behindertes Mädchenseine persönlichen Berge erklimmt. Zusammen mit anderen Sportlerngründete sie zudem Ski & Cro, um Spenden für behinderte Kinder zusammeln.Ihren ersten Auftritt absolvierte Marie Bochet gemeinsam mitanderen L'Oréal-Paris-Botschafterinnen und Models bei der PFW SS19.Bei Le Défilé L'Oréal Paris lief sich über den Laufsteg auf der Seineund verkörperte die Schönheit der Selbstverwirklichung.Pressekontakt:Pressestelle L'Oréal Paris DeutschlandHeike Leder - Heike.Leder@Loreal.comMeltem Soley - Meltem.Soley@Loreal.comOriginal-Content von: L'Oréal Paris, übermittelt durch news aktuell