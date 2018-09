Erfurt (ots) - Anlässlich des heutigen InternationalenWeltkindertages ist es Zeit, die digitalen Rechte der Kinder zustärken. Seit der Verabschiedung der Kinderrechtskonvention vor 29Jahren haben sich Lebenswelten verändert. Internet, Apps undOnlinespiele sind für Kinder heute selbstverständlich. Ihren Rechtenim digitalen Raum widmet KiKA mit einer Mitmach-Aktion zumThemenschwerpunkt "Respekt für meine Rechte! - Abenteuer digital"besondere Aufmerksamkeit."Mein Klick - mein Recht"Kinder wünschen sich einen besseren Schutz ihrer Online-Rechte. Zuihren Forderungen gehören "smartere" Schulen, "Tablets statt Blätter"oder auch ein "schlaueres Internet, das Cybermobbing blockiert". Dassind erste Ergebnisse der bundesweiten Umfrageaktion "Mein Klick -mein Recht" des Medienmagazins "Timster". Mittels qualitativerInterviews wurden in den Sommermonaten konkrete Themenblöcke zu denRechten auf Befähigung, Schutz und Beteiligung im World Wide Weberfragt und daraus ein gezieltes Online-Voting erstellt. Seit 10.September mit Auftakt der Sonderprogrammierung können Zuschauer*innenauf kika.de/timster Moderator Tim Gailus verraten, was ihnen beidigitalen Kinderrechten besonders wichtig ist.Aktion zum Weltkindertag in BerlinGemeinsam mit "KUMMERKASTEN"-Moderatorin Clarissa Corrêa da Silvaruft "Timster"-Moderator Tim auch beim Weltkindertagsfest am 23.September in Berlin zur Mitmach-Aktion auf. Eröffnet wird dieVeranstaltung von Dr. Franziska Giffey, Ministerin für Familie,Senioren, Frauen und Jugend, und Thomas Krüger, Präsident desDeutschen Kinderhilfswerkes. Auch vor Ort können die Kinder abstimmenund so ihren digitalen Kinderrechten eine Stimme geben."Respekt für meine Rechte! - Abenteuer digital"Über alle Genres hinweg greift KiKA im Zeitraum vom 10. bis 28.September mit dem Themenschwerpunkt "Respekt für meine Rechte! -Abenteuer digital" das Thema Digitalisierung für Kinder auf. Mitvielfältigem Programm, Serviceangeboten und Begleitmaterialienmöchten die Kinderredaktionen von ARD, ZDF und KiKA für die Chancenbegeistern und für Gefahren sensibilisieren. Einen detailliertenProgrammüberblick sowie zusätzliche Informationen, Begleitmaterialfür Journalisten, Videos, Bilder und Texte stehen in derKiKA-Presselounge auf kika-presse.de zur Verfügung.Pressekontakt:planpunkt: PR GmbHStephan Tarnow, Marc MeissnerTelefon: 0221-91255710post@planpunkt.deWeitere Informationen:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell