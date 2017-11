Osnabrück/Berlin (ots) - Die Welthungerhilfe und terre des hommesstellen am 10. November 2017 in Berlin den diesjährigen "Kompass2030" als 25. Bericht zur Wirklichkeit der Entwicklungspolitik vor.Der Bericht unterzieht ausgewählte Themenbereiche der deutschenEntwicklungspolitik einer kritischen Analyse und formuliertEmpfehlungen an die neue Bundesregierung.Wir würden uns freuen, auf unsererPressekonferenzam 10. November 2017um 10.00 Uhrim "HABEL am Reichstag",Luisenstr. 19, 10117 Berlinbegrüßen zu dürfen.Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:Dr. Till Wahnbaeck, Vorstandsvorsitzender WelthungerhilfeJörg Angerstein, Vorstandssprecher terre des hommesPressekontakt:Für Rückfragen, Interviewwünsche usw. wenden Sie sich bitte an:Wolf-Christian Ramm, Tel. 0541/7101-158 oder 0171-6729748Simone Pott, Tel.: 0228 / 22 88-132 oder 0178-370 01 29Original-Content von: terre des hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell