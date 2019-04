Bonn/Berlin (ots) - Anlässlich der Veröffentlichung des Berichts"Kompass 2019 - Zur Wirklichkeit der deutschen Entwicklungspolitik"fordern Welthungerhilfe und terre des hommes eine klare Vision undeine ambitionierte Politik der Bundesregierung in derEntwicklungszusammenarbeit. Der Bericht zeigt, dass sowohl diefinanzielle Gesamtausstattung als auch die einzelnen Schwerpunkte derdeutschen Entwicklungspolitik nicht den ehrgeizigen Zielen der Agenda2030 und anderer relevanter internationaler Vereinbarungen genügen.Die deutsche ODA Quote verfehlt erneut das 0,7 Prozent Ziel und dieMittel für die Ärmsten der Armen entsprechen ebenfalls nicht deninternationalen Verpflichtungen."In den am wenigsten entwickelten Ländern sind Hunger und Armutbesonders hoch, aber die Zuwendungen dorthin stagnieren seit Jahren.Wir fordern deshalb einen finanziellen Stufenplan für die kommendenJahre, um die Lebensbedingungen von benachteiligten Familieninsbesondere auf dem Land langfristig zu verbessern", sagt MathiasMogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe. Über die Afrikapolitikder Bundesregierung zieht der Bericht eine gemischte Bilanz. Währenddie verstärkte Förderung von Landwirtschaft und Ernährung derrichtige Weg zur Hunger- und Armutsbekämpfung ist, dient der Fokusauf Migrationsabwehr und Bekämpfung von Fluchtursachen nicht diesenZielen.Ein weiterer Schwerpunkt im Kompass sind die Auswirkungen vonGewalt und Krieg auf Kinder: Jedes fünfte Kind weltweit ist vonKonflikten betroffen. Im Jahr 2017 kam es zu 21.000 bekanntenKinderrechtsverletzungen aufgrund direkter gewaltsamerAuseinandersetzungen. "Angesichts der dramatischen Situation vielerKinder und junger Menschen in Konfliktlagen braucht es ein größeresund vor allem entschiedenes Engagement der Bundesregierung," fordertAlbert Recknagel, Vorstandssprecher von terre des hommes. DieMaßnahmen der Bundesregierung, beispielsweise in derWiedereingliederung und Präventionsarbeit mit Kindersoldaten, sindnicht ausreichend. "Kinder und Jugendliche sind die Zukunft fürGesellschaften, in denen Konflikte herrschen. Kinder und Jugendlichezu stärken, heißt die Gesellschaften als Ganzes von Grund auf zustärken," stellt Recknagel fest.Zum 26. Mal veröffentlichen die Deutsche Welthungerhilfe und terredes hommes gemeinsam einen Bericht zur Wirklichkeit der deutschenEntwicklungspolitik. In der notwendigen Debatte über Rolle,Ausgestaltung und Strategien der Entwicklungszusammenarbeit imKontext globaler Herausforderungen ist der Kompass 2019 einekritische Stimme der Zivilgesellschaft.Weitere Informationen unter:https://www.welthungerhilfe.de/presse/ und www.tdh.deDie Welthungerhilfe ist eine der größten privatenHilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionellunabhängig. Sie kämpft für "Zero Hunger bis 2030". Seit ihrerGründung wurden mehr als 8.900 Auslandsprojekte in 70 Ländern mit3,53 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach demGrundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellenKatastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigenProjekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen undinternationalen Partnerorganisationen.Das entwicklungspolitische Kinderhilfswerk terre des hommesengagiert sich seit über 50 Jahren für Kinder in Not. terre deshommes stoppt Gewalt gegen Kinder, schützt sie vor Sklaverei,Ausbeutung und Missbrauch und setzt sich dafür ein, dass Kinder ineiner gesunden und Umwelt aufwachsen können, die auch zukünftigenGenerationen Lebenschancen bietet. terre des hommes ist unabhängigvon Regierungen, Wirtschaft, Religionsgemeinschaften und Parteien undfördert derzeit weltweit über 430 Projekte einheimischerPartnerorganisationen.Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Welthungerhilfe-Pressestelle: Simone PottTel.: 0172 / 25 25 962 Email: simone.pott@welthungerhilfe.deterre des hommes-Pressestelle: Christian RammTel.: 0541 / 71 01-126, Email: presse@tdh.deOriginal-Content von: Deutsche Welthungerhilfe e.V., übermittelt durch news aktuell