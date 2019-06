Welthungerhilfe stellt Jahresbilanz 2018 vor / Kriege und Klimawandel sind größte Herausforderungen für Hungerbekämpfung

Bonn/Berlin (ots) - Die Folgen von Kriegen und Klimawandelbestimmten die Arbeit der Welthungerhilfe 2018. Die Zahl derHungernden hat in den letzten Jahren ebenso zugenommen wie die Zahlder Flüchtlinge weltweit. Immer mehr Menschen fliehen vor Gewalt undverlieren in Folge des Klimawandels die Grundlage für einenachhaltige Ernährung und sichere Existenz. "Viele Menschen habenkeine Reserven und Widerstandskräfte mehr für die zunehmendenWetterextreme. Dürren, Überschwemmungen und Stürme vernichten Felderund Vieh und verschärfen den Hunger. Die Ärmsten des Südens tragendie Hauptlast für ein Problem, das vor allem die reichen Länder desNordens verursacht haben. Die Bekämpfung des Klimawandels ist eineFrage der Gerechtigkeit. Es gibt genügend Ressourcen, um alleMenschen ausreichend zu ernähren", betont Marlehn Thieme, Präsidentinder Welthungerhilfe.Die schlechte Sicherheitslage in vielen Projektländern erschwertden Zugang zu den Menschen in Not und stellt die Welthungerhilfe vorgroße Herausforderungen. "Ganze Regionen sind bei Kämpfen von derAußenwelt abgeschnitten und Kriegsparteien verhindern die Einfuhr undden Transport von Hilfsgütern. Schulen und Krankenhäuser werdengezielt bombardiert. Obwohl der Bedarf an Hilfe weltweit zunimmt,werden die Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter zunehmendgefährlicher und die Unterstützungsmöglichkeiten für die Menschen inNot immer stärker eingeschränkt", warnt Mathias Mogge,Generalsekretär der Welthungerhilfe.Im Jahr 2018 standen der Welthungerhilfe 213,6 Millionen Euro imKampf gegen Hunger und Armut zur Verfügung. Die Spendeneinnahmenlagen bei 54,9 Millionen Euro. Die öffentlichen Geber stellten 155,4Millionen Euro für die Projektarbeit bereit. Der Anteil derBundesregierung betrug mehr als 50 Prozent, der größte Einzelgeberwar das BMZ mit 38,6 Millionen Euro. Burundi, Liberia und Syrien /Türkei erhielten die höchste Projektförderung.Zahlen, Fakten, Fotos und Graphiken gibt es in der digitalenPressemappe unterwww.welthungerhilfe.de/jahresbericht-2018-pressemappe.Die Welthungerhilfe ist eine der größten privatenHilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionellunabhängig. Sie kämpft für "Zero Hunger bis 2030". Seit der Gründungim Jahr 1962 wurden mehr als 9.300 Auslandsprojekte in 70 Ländern mit3,71 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach demGrundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellenKatastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigenProjekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen undinternationalen Partnerorganisationen.Pressekontakt:Herausgeber:Deutsche Welthungerhilfe e. V.Ansprechpartnerin:Simone PottPressesprecherinTelefon 0228 / 22 88 - 132Mobil 0172 / 2525962simone.pott@welthungerhilfe.deJuliane LastAssistenzTelefon 030 / 288 749 15presse@welthungerhilfe.dewww.welthungerhilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Welthungerhilfe e.V., übermittelt durch news aktuell