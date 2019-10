Welthunger-Index 2019: Herbe Rückschläge bei der Hungerbekämpfung - Klimawandel verschärft Hunger

Bonn/Berlin (ots) - Die Fortschritte bei der globalen Bekämpfungdes Hungers sind nicht nur stark gefährdet, es gibt sogarRückschritte in einigen Regionen. Dies zeigt der neueWelthunger-Index, der die Ernährungslage in 117 Ländern berechnet.Die seit drei Jahren steigende Zahl der Hungernden weltweit aufderzeit 822 Millionen Menschen bedeutet einen herben Rückschlag. Inden vier Ländern Jemen, Libanon, Zentralafrikanische Republik undVenezuela sind die WHI-Werte heute höher als im Jahr 2000. DerBericht zeigt, dass der Klimawandel die Ernährungslage in den Ländernverschlechtert, die ohnehin von Hunger und Armut betroffen sind. SeitAnfang der 1990er Jahre hat sich die Zahl der Wetterextremeverdoppelt, was zu Ernteverlusten bei den wichtigsten Anbaupflanzenund steigenden Lebensmittelpreisen geführt hat."Die Verantwortung für den Klimawandel und seine Folgen sind sehrungerecht verteilt. Die Menschen, die ihn am wenigsten verursachthaben, leiden am stärksten unter den Auswirkungen. Dürren,Überschwemmungen und Stürme haben dort verheerende Folgen. Für dieMenschen in besonders betroffenen Regionen geht es dabei umsÜberleben. Frauen und Kinder sind die größten Leidtragenden. Siebrauchen unsere finanzielle Unterstützung und Solidarität. Auch wirmüssen unser Konsumverhalten und unseren Lebensstil verändern undnachhaltig gestalten, um unseren Kindern und Enkelkindern einelebenswerte Welt zu erhalten", betont Marlehn Thieme, Präsidentin derWelthungerhilfe.Insgesamt sind die Index-Werte zur Hungersituation weltweit seitdem Jahr 2000 um 31 Prozent gefallen. Die Fortschritte sind aber zulangsam. Wenn die Reduzierung der Unterernährung im gleichen Tempowie bisher voranschreitet, werden 45 Länder den Hunger nicht bis zumJahr 2030 besiegen können.Bundesentwicklungsminister Gerd Müller: "Die globaleErnährungssicherung und der Klimawandel sind die beidenÜberlebensfragen der Menschheit. 20 Millionen Menschen musstenbereits aus den Dürreregionen Afrikas fliehen. Wir müssen deswegennoch stärker in den Erhalt ihrer Lebensgrundlage investieren, etwa inklimaangepasste Anbaumethoden. Vor allem aber verschlechtert sich dieErnährungslage in den krisengebeutelten Regionen. Im neuntenKriegsjahr ist die Situation im Syrien-Krisenbogen so dramatisch wienie. Auch im Jemen. Alle zehn Minuten stirbt dort ein Kind anUnterernährung. Die Weltgemeinschaft muss hier entschlossen helfen."Mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums fürwirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wird derWelthunger-Index auch in vielen Projektländern der Welthungerhilfeveröffentlicht. Dadurch sollen auch in den betroffenen Ländernnotwendige Diskussionen mit den Regierungen und der Zivilbevölkerunggeführt werden, um eine Trendwende bei der Hungerbekämpfung zuerreichen.Informationen, Grafiken und Fotos sowie den Bericht gibt es unterhttps://www.welthungerhilfe.de/hunger/welthunger-index/.Weitere Informationen zum Thema Klimawandel und Hunger finden Sieunter www.welthungerhilfe.de/multimedia-story-klimawandel in unsererMultimedia-Reportage.Die Welthungerhilfe ist eine der größten privatenHilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionellunabhängig. Sie kämpft für "Zero Hunger bis 2030". Seit der Gründungim Jahr 1962 wurden mehr als 9.300 Auslandsprojekte in 70 Ländern mit3,71 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach demGrundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellenKatastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigenProjekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen undinternationalen Partnerorganisationen.Pressekontakt:Herausgeber:Deutsche Welthungerhilfe e. V.IBAN:DE15 3705 0198 0000 0011 15BIC: COLSDE33Ansprechpartner:Simone PottPressesprecherinTelefon 0228 / 22 88 - 132Mobil 0172 - 2525962simone.pott@welthungerhilfe.deAssistenz: Catherine BrionesTelefon 0228 / 22 88 - 640presse@welthungerhilfe.dewww.welthungerhilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Welthungerhilfe e.V., übermittelt durch news aktuell