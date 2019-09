Weltherztag am 29. September 2019 / Kleiner Stich, große Wirkung: Grippeschutzimpfung schützt Menschen mit Herz-Kreislauferkrankungen und Bluthochdruck

München (ots) - Vor der beginnenden Grippesaison rät derBundesverband Niedergelassener Kardiologen (BNK) zurGrippeschutzimpfung. Patienten mit chronischen Erkrankungen wieHerz-Kreislauferkrankungen und Bluthochdruck profitieren besondersvon der Schutzimpfung. Laut einer neuen dänischen Studie, die AnfangSeptember auf dem Europäischen Kardiologen Kongress in Parisvorgestellt wurde, senke die Grippeschutzimpfung das Sterberisiko vonHypertonikern (Bluthochdruck-Patienten) um 18 %. Das Sterberisiko fürHerzinfarkt oder Schlaganfall wäre um 10 % niedriger, so die Autorender Studie (1).In Deutschland leidet derzeit fast jeder dritte Erwachsene unterBluthochdruck, einem der wichtigsten Risikofaktoren fürHerz-Kreislauferkrankungen. "Wir appellieren an alle Patienten mitHerz-Kreislauferkrankungen oder Bluthochdruck sich impfen zu lassen",erklärt Dr. Norbert Smetak, Vorsitzender des BundesverbandsNiedergelassener Kardiologen. "Es ist nur ein kleiner Stich, aber mitgroßer Schutzwirkung vor einer schweren gefährlichen Krankheit."Warum ist eine Influenza für Herzkranke so gefährlich?Eine Viruserkrankung wie die Influenza stellt den Körper vor einegroße Herausforderung. Influenza-Viren schädigen die Schleimhaut derAtemwege und schwächen die Abwehrkräfte. Herzkranke Menschen sind indieser Situation besonders gefährdet. So können in den Blutgefäßenvermehrt Plaques aufbrechen und sich darauf ein Blutgerinnsel bilden.Dieses kann dann die Blutversorgung abschneiden. In der Folge könnenHerzinfarkt oder Schlaganfall auftreten. Nach aktuellen Daten steigtdas Herzinfarktrisiko in den ersten sieben Tagen der Infektion um dassechsfache. Warum die Plaques vermehrt aufbrechen, ist noch nichtgenau erforscht. Man nimmt aktuell an, dass das hoheEntzündungsniveau durch die Influenza-Infektion die Stabilität derPlaques reduziert und die Wahrscheinlichkeit für ihr Aufbrechenerhöht, so die Autoren der dänischen Studie.Grippeschutzimpfung - jetzt!Eine Grippeschutzimpfung schützt vor den in der anstehenden Saisonvoraussichtlich häufigsten Grippevirusvarianten. Da sich die Virensehr schnell verändern können, muss die Impfung vor jederGrippesaison erneut durchgeführt werden. Das Robert-Koch-Institutempfiehlt als optimalen Zeitpunkt für eine Grippeschutzimpfung dieMonate Oktober und November. Nach der Impfung dauert es ca. 10-14Tage, bis sich der Impfschutz aufgebaut hat. Liegt eine seltenvorkommende Allergie gegen Hühnereiweiß vor, sollte die Impfung vorabmit dem behandelnden Arzt abgesprochen werden.(1)Quelle: http://ots.de/C84k3vÜber den BNK e. V.Der BNK ist der größte Kardiologenverband auf vertragsärztlicherEbene in Deutschland. Er hat derzeit rund 1.300 Mitglieder undrepräsentiert damit über 90 Prozent der kardiologischen Praxen. DerVerband ging aus einer Arbeitsgemeinschaft hervor, die 1979 von knapp100 Fachärzten gegründet wurde. Heute sind die Mitglieder des BNK aufregionaler und Bundesebene in zahlreichen Ausschüssen,Projektgruppen, gesundheits- und berufspolitischen Gruppierungen undin vielen Gremien der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie - Herz-und Kreislaufforschung (DGK) aktiv. Seinen juristischen Sitz hat derBNK in München. Weitere Informationen rund um den BNK finden Sieunter www.bnk.de.Pressekontakt:PressesprecherBNK e. V.Dr. med. Heribert BrückTenholter Str. 43a41812 ErkelenzTel.: 02431.20 50Fax: 02431.76 00 3E-Mail: presse@bnk.dePressebüroLoeschHundLiepoldKommunikation GmbHImke SalzmannTegernseer Platz 7Eingang Deisenhofener Straße 181541 MünchenTel.: 089 720 187 0Fax: 089 720 187 20E-Mail: bnk@lhlk.deOriginal-Content von: Bundesverband Niedergelassener Kardiologen e.V. (BNK), übermittelt durch news aktuell