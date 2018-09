Mainz (ots) - Der Weltherztag am 29. September bietet eine guteChance, um über mögliche Risiken aufzuklären. Wie das geht? Einfachjemanden mit Typ 2 Diabetes auf den Zusammenhang zwischen seinerStoffwechselerkrankung und der Herzgesundheit aufmerksam machen. Dennbei Menschen mit Typ 2 Diabetes zählt der Herzinfarkt zu denhäufigsten Todesursachen. (1) Bis zu drei Viertel derDiabetes-Patienten versterben an einem Herzinfarkt und Schlaganfalloder anderen Erkrankungen des Herz-und Gefäßsystems.(2) Dabei könnendie Betroffenen eigentlich selbst viel tun, um ihr Herzrisiko zusenken. Nur viele wissen das gar nicht.(3)Unter dem Motto "Mein Herz, dein Herz" geht es am diesjährigenWeltherztag vor allem um die Frage, wie wir unsere eigeneHerzgesundheit und die Herzgesundheit uns nahestehender Menschenfördern können. Für Menschen mit Typ 2 Diabetes ist dies einelebenswichtige Frage. Sie tragen ein vier- bis sechsmal höheresRisiko, einen Schlaganfall oder Herzinfarkt zu erleiden als Menschenohne Diabetes.(4) Dieses Risiko lässt sich jedoch verringern - durcheinen aktiven Lebensstil, ausgewogene Ernährung und moderneTherapieoptionen.Betroffene sollten deshalb gezielt mit ihrem Arzt darübersprechen, was sie selbst für ihre Herzgesundheit tun können. Rund 10Millionen Menschen leiden allein in Deutschland an Typ 2 Diabetes.(5)Wichtig ist, dass sie ihre Erkrankung nicht auf die leichte Schulternehmen. "Das Tückische am Typ 2 Diabetes ist, man bemerkt ihn erstmalkaum. Das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle entwickelt sichschleichend über die Zeit. Man ist lange symptomfrei und das macht eseigentlich so gefährlich", erklärt Prof. Dr. Andreas Zirlik,Kardiologe und Angiologe am Universitäts-Herzzentrum Freiburg.Blutzucker, Blutdruck und Körpergewicht in den Griff bekommenDas oberste Ziel für Menschen mit Typ 2 Diabetes sollte es vonAnfang an sein, die Blutzuckerwerte in den Griff zu bekommen. Zudemhaben Betroffene häufig mit Bluthochdruck zu kämpfen.(6) Auf Dauerschädigt Bluthochdruck das Herz - deshalb heißt es auch hier,frühzeitig zu handeln. Erste Maßnahme: den Blutdruck regelmäßigmessen lassen. "Und wenn ich übergewichtig bin, muss Gewicht runter.Vor allem wenn ich Typ 2 Diabetes habe", mahnt Zirlik. Übergewichtschadet dem Bewegungsapparat und dem Herzen. Hier legen Betroffenemit ausreichender körperlicher Aktivität und ausgewogener Ernährungselbst den Grundstein.Unterstützung vom Arzt und Diabetes-Berater"Ich rate den betroffenen Patienten, gemeinsam mit ihrem Arzt,einem Kardiologen sowie mit einem Diabetes-Berater frühzeitig eineindividuelle Behandlung abzustimmen und diese dann auch konsequent zubefolgen", sagt Herzspezialist Zirlik. Zwei wichtige Fragen für dasGespräch mit dem Arzt:- Wie kann ich das durch Typ 2 Diabetes deutlich erhöhte Risikofür Herzinfarkt und Schlaganfall reduzieren?- Und senkt meine derzeitige Therapie sowohl den erhöhtenBlutzucker als auch das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse?"Damit machen Sie einen wichtigen ersten Schritt, um Ihren Typ 2Diabetes in den Griff zu bekommen und mögliche Folgeerkrankungen zuvermeiden."Über Novo NordiskNovo Nordisk ist ein globales Unternehmen der Gesundheitsbrancheund durch seine Innovationen seit 95 Jahren führend in derDiabetesversorgung. Diese langjährige Erfahrung und Kompetenz nutzenwir auch, um Betroffene bei der Bewältigung von Adipositas,Hämophilie, Wachstumsstörungen und anderen schwerwiegendenchronischen Erkrankungen zu unterstützen. Literatur(1) Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2018: 83(2) Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2018: 71(3) Interrogare Healthcare Research befragte im Auftrag von NovoNordisk 405 Menschen mit Typ 2 Diabetes. Stand: März 2017.(4) Rathmann et al. Type 2 diabetes: prevalence and relevance ofgenetic and acquired factors for its prediction. 