Weltherztag am 29. September 2018: Der Bundesverband Niedergelassener Kardiologen (BNK) gibt fünf Empfehlungen für die Herzgesundheit

München (ots) - Zum Weltherztag am 29. September 2018 appelliertder Bundesverband Niedergelassener Kardiologen, mit einem gesundenLebenswandel gegen die Entstehung von Herzerkrankungen vorzubeugen.Herz- und Kreislauferkrankungen sind immer noch die mit Abstandhäufigste Todesursache in der Bevölkerung(1)."Insgesamt beobachten wir ein zunehmendes Gesundheitsbewusstseinmit einem großen Interesse an Daten zur eigenen Fitness", erklärt Dr.Norbert Smetak, Bundesvorsitzender des BundesverbandsNiedergelassener Kardiologen (BNK). "Gleichzeitig nehmen Adipositas,Diabetes, Bewegungsmangel und Bluthochdruck zu verbunden mit einemsteigenden Risiko für Herzerkrankungen. Dabei können wir mit ein paarStellschrauben an unserem Lebenswandel selbst sehr viel dazubeitragen, dass wir herzgesund bleiben", betont Smetak.5 Tipps für Ihre Herzgesundheit:1. Vermeiden Sie Stress - wann und wo immer es geht! PsychischeAnspannung löst im Körper zahlreiche Effekte aus - auch auf dasHerzkreislaufsystem. Der Organismus schüttet Stresshormone aus, dieu.a. die Gefäße verengen und die Gefäßwände schädigen. InsbesondereMenschen, die schon an zu hohem Blutdruck oder Gefäßverkalkungleiden, sollten starken Stress möglichst vermeiden, um das Risiko füreinen Herzinfarkt nicht zu erhöhen. Kurzfristig helfenEntspannungsübungen den Stresslevel zu senken, z.B. gezieltes Atmenoder ein Spaziergang an der frischen Luft. Langfristig helfen mentaleStrategien, die Stressentstehung zu vermeiden, auch wenn dies imersten Schritt scheinbar einer größeren Anstrengung bedarf.2. Essen Sie Ihrem Tagesbedarf entsprechend!Der Kaffee kommt auf Knopfdruck, das Auto fährt uns ins Büro, denLicht-schalter betätigen Alexa und Co... Viele Tätigkeiten, für diewir früher viel Energie aufgebracht haben, erledigen heute Geräte füruns. Unser Tagesbedarf an Kalorien liegt für die meisten Menschenviel niedriger als wir tatsächlich durch Essen zu uns nehmen. Um eineGewichtszunahme zu verhindern, sollten wir unsere Essgewohnheitenüberprüfen und entscheiden, wo wir Kalorien einsparen können.3. Orientieren Sie sich an der mediterranen Kost!Neben der Kalorienmenge kommt es aber genauso auf die Art derLebensmittel an. Als besonders günstig erweist sich in Studien immerwieder die sogenannte Mittelmeerkost. Die mediterrane Ernährung hateinen hohen Anteil pflanzlicher Nahrungsmittel wie Obst, Gemüse,Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen sowie Fisch und Meeresfrüchte anstellevon viel Fleisch. Hinzu kommt die Zubereitung mit Olivenöl alsHauptquelle für Fette. Eine solche Ernährung ist reich an gesundenNährstoffen und begrenzt die Energieaufnahme.4. Bewegen Sie sich - täglich!Der Mensch ist genetisch immer noch für Nahrungssuche undHungerperioden programmiert, so wie schon in der Steinzeit. Da diefür die Nahrungssuche nötige Energie heutzutage minimal ist, muss dermoderne Mensch zum Ausgleich Sport treiben, z.B. Langlauf, Radfahren,Krafttraining. Der positive Effekt: Durch den Energieverbrauch in denMuskelzellen sinkt der Blutzuckerspiegel, die verstärkte Herzarbeitsenkt den Puls und den Druck in den Blutgefäßen. Sport verhindert dieEntstehung von Bluthochdruck durch Arterienverkalkung undGefäßsteifigkeit. Gleichzeitig werden Konzentration und Denkvermögenverbessert. Auch Gehen hilft der Gesundheit: 10.000 Schritte täglichist die Empfehlung der WHO.5. Rauchen, Alkohol ... - Gift fürs Herz!Auch schon geringe Mengen Nikotin oder Alkohol wirken sich negativauf die Herzgesundheit aus. Schon eine Zigarette am Tag erhöht dasRisiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Schlaganfall erheblich, soeine neue Studie im British Medical Journal(2). Verglichen mitstarken Rauchern, die zwanzig Zigaretten am Tag konsumieren, sei dasRisiko bei sogenannten Genussrauchern demnach nur knapp halbiert.Ähnliches gilt für den Konsum von Alkohol: Schon geringe Mengen sindfür die Gesundheit insgesamt schädlich, so eine aktuelle Studie einesinternationalen Forscherteams (3). Ab einer Menge von 100 Gramm proWoche (ca. 5 Glas Wein oder 2,5 l Bier) steigt bei Männern wie beiFrauen das Sterberisiko. Da der Verbrauch in Deutschland beidurchschnittlich ca. 165 Gramm Alkohol pro Woche liegt, gilt es dieeigenen Trinkgewohnheiten auf Herz und Nieren zu prüfen!Über den BNK e. V.Der BNK ist der größte Kardiologenverband auf vertragsärztlicherEbene in Deutschland. Er hat derzeit rund 1.200 Mitglieder undrepräsentiert damit über 90 Prozent der kardiologischen Praxen. DerVerband ging aus einer Arbeitsgemeinschaft hervor, die 1979 von knapp100 Fachärzten gegründet wurde. Heute sind die Mitglieder des BNK aufregionaler und Bundes-ebene in zahlreichen Ausschüssen,Projektgruppen, gesundheits- und berufspolitischen Gruppierungen undin vielen Gremien der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie - Herz-und Kreislaufforschung (DGK) aktiv. Seinen juristischen Sitz hat derBNK in München. Weitere Informationen rund um den BNK finden Sieunter www.bnk.de.(1) Quelle: http://ots.de/MaKiNW(2) Quelle: https://www.bmj.com/content/360/bmj.j5855(3) Quelle: http://ots.de/PF3YL1Pressekontakt:PressesprecherBNK e. V.Dr. med. Heribert BrückTenholter Str. 43a41812 ErkelenzTel.: 02431.20 50Fax: 02431.76 00 3E-Mail: presse@bnk.dePressebüroLoeschHundLiepoldKommunikation GmbHImke SalzmannTegernseer Platz 7Eingang Deisenhofener Straße 181541 MünchenTel.: 089 720 187 0Fax: 089 720 187 20E-Mail: bnk@lhlk.deOriginal-Content von: Bundesverband Niedergelassener Kardiologen e.V. (BNK), übermittelt durch news aktuell