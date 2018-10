Weltherztag: Fast jeder fünfte Todesfall durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen wird durch Luftverschmutzung verursacht -insgesamt 3 Millionen Todesfälle weltweit jedes Jahr

Genf (ots/PRNewswire) -- Am Weltherztag (WHD, World Heart Day), 29. September 2018, machtdie World Heart Federation (WHF) auf den Zusammenhang zwischenschlechter Luftqualität und Herz-Kreislauf-Erkrankungen (HKE)aufmerksam.- Die Luftverschmutzung im Außen- und Innenbereich stellt zunehmendeinen erheblichen Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen dar:Luftverschmutzung ist die Ursache für 19 % aller durch HKEverursachten Todesfälle, das sind über 3 Millionen Menschen proJahr (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28919119).- 7 Millionen Menschen (http://www.who.int/airpollution/events/conference/Air-Pollution_and_Health_Conference_Brochure_SavetheDate_FINAL_web5-EN.pdf.pdf?ua=1) sterben vorzeitig durch Luftverschmutzung:1,4 Millionen Menschen durch Schlaganfall und über 2 Millionendurch Herzerkrankungen (http://www.who.int/airpollution/events/conference/Air-Pollution_and_Health_Conference_Brochure_SavetheDate_FINAL_web5-EN.pdf.pdf?ua=1).- Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind weltweit für die meistenSterbefälle verantwortlich. Sie verursachen über 17,5 MillionenTodesfälle pro Jahr(http://www.who.int/cardiovascular_diseases/en/). Der Weltherztagist die größte Kampagne für Bewusstseinsbildung zum Thema HKE, umHerzgesundheit durch Bildung und Bewusstseinsschaffung zuverbessern.Am 29. September dieses Jahres fördert die World Heart Federation(WHF) das Bewusstsein zu einem zunehmend wichtigen HKE-Risikofaktor:Luftverschmutzung.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/748087/World_Heart_Day_Logo.jpg )Der aktuellste wissenschaftliche Nachweis in der ZeitschriftNature (https://www.nature.com/articles/nrcardio.2017.207) warntdavor, dass die Luftverschmutzung durch Stickstoffdioxid undFeinstaub eindeutig mit der HKE-Sterblichkeit zusammenhängt.Schlechte Luftqualität steht gemäß der aktuellsten Studie zu globalerBelastung durch Krankheiten (https://vizhub.healthdata.org/) an Platz4 der Ursachen von DALY (Disability Adjusted Life Year; durchBehinderung gekennzeichnetes Lebensjahr) - ein verlorenes Jahr"gesunden Lebens".Professor David Wood, WHF Präsident: "Anlässlich des Weltherztagsschaffen wir Bewusstsein für schlechte Luftqualität im Freien und inHaushalten als zunehmend wichtigen Risikofaktor und bringen alleBetroffenen aus dem Bereich Herz-Kreislauf-Gesundheit aus allenLändern der Welt zusammen, um im Kampf zur Reduzierung vonkardiovaskulären Erkrankungen (KVE) gemeinsam zu wirken."Mein Herz, Dein HerzDer Weltherztag wurde durch die World Heart Federation (WHF) insLeben gerufen und zielt darauf ab, die steigende Anzahl von Menschenmit Herz-Kreislauf-Erkrankungen (HKE) zu reduzieren. Dieses Ziel solldurch Aufklärung zu einem "herzgesunden" Lebensstil erreicht werden.Am 29. September vereinen sich Menschen aus aller Welt im Kampfgegen HKE, indem sie bewusstseinsbildende Aktivitäten undVeranstaltungen abhalten, in den sozialen Medien darüber sprechen,das Kampagnen-Video(https://www.youtube.com/watch?v=HVLF_RyE4iA&feature=youtu.be)teilen, Spendenaufrufe für ihre regionale Herzstiftung organisierenund symbolträchtige Wahrzeichen oder Gebäude beleuchten.Unsere Kampagne, in Zusammenarbeit mit Manulife und Philips,beinhaltet einen einfachen Aufruf zum Handeln: Machen Sie IhrHerz-Versprechen. Das Versprechen gesünder zu essen, mehr Sport zutreiben und Nein zum Rauchen zu sagen. Das Versprechen als Fachkraftim Gesundheitsbereich weiterhin daran zu arbeiten, die Auswirkungenvon KVE zu reduzieren. Das Versprechen als Politiker, einenMaßnahmenplan für nicht übertragbare Krankheiten zu erstellen. Eineinfaches Versprechen... für MEIN HERZ, für DEIN HERZ, für ALL UNSEREHERZEN.Pressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Clara Martínezcla@homeatc.com+34-933-184-669Original-Content von: World Heart Federation, übermittelt durch news aktuell