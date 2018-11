Welthandelsorganisation: Neue Handelsbarrieren nehmen zu

GENF (dpa-AFX) - Seit 2012 sind weltweit noch nie so viele Waren und Dienstleistungen innerhalb von sechs Monaten mit neuen Zöllen belegt worden wie in diesem Jahr zwischen Mai und Oktober.



Der Wert der betroffenen Waren habe mit 481 Milliarden Dollar (etwa 421 Mrd Euro) einen Rekord erreicht, berichtete die Welthandelsorganisation (WTO) am Donnerstag in Genf. "Eine weitere Eskalation ist eine echte Gefahr", sagte WTO-Generaldirektor Roberto Azevêdo. "Wenn wir diesen Weg weitergehen, wachsen die wirtschaftlichen Risiken mit möglichen Folgen für Wachstum, Arbeitsplätze und Verbraucherpreise."

Der Wert sei mehr als sechs Mal so hoch wie in den sechs Monaten davor, berichtete die WTO. Seit dem Beginn der Erhebung 2012 sei in keiner Halbjahresperiode ein derartig großes Handelsvolumen betroffen gewesen. In diese Zeit fallen US-Zölle gegen die EU und China sowie Vergeltungsmaßnahmen der Handelspartner. Gleichzeitig sei der Handel für Waren im Umfang von 216 Milliarden Dollar erleichtert worden. Die WTO meldet die Zahlen traditionell im Frühjahr und Herbst./oe/DP/jsl