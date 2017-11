Welthandel treibt Hafenkonzern HHLA weiter an - Jahresziele sicher im Blick

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der wachsende Welthandel hat den Hamburger Hafenbetreiber HHLA im Sommer seinen Gewinnzielen näher gebracht.



"Wir gehen davon aus, dass wir die prognostizierten Ziele für das Jahr 2017 sicher erreichen werden", sagte Vorstandschefin Angela Titzrath bei der Vorlage der Zwischenbilanz am Dienstag in Hamburg.

Allerdings bleibe das Marktumfeld herausfordernd. Die Schwankungen im weltweiten Warenverkehr sowie die Unsicherheit rund um die geplante Vertiefung der Elbe erschweren das Geschäft des Konzerns. Es ist schlicht noch nicht absehbar, ob und wann die Fahrrinne für extrem große Schiffe vertieft wird.

In den ersten neun Monaten wuchs der Containerumschlag an den Terminals der HHLA um fast elf Prozent auf knapp 5,5 Millionen Standardcontainer (TEU). Der Containertransport auf Schiene und Straße zog um rund sieben Prozent auf 1,1 Millionen TEU an.

Der Umsatz des börsennotierten Teilkonzerns Hafenlogistik, der den Löwenanteil des Geschäfts ausmacht, legte angesichts dessen um knapp neun Prozent auf 919 Millionen Euro zu. Der operative Gewinn (Ebit) wuchs um fast ein Viertel auf rund 143 Millionen Euro. Der Überschuss kletterte um gut ein Drittel auf 72 Millionen Euro nach oben.

Für das laufende Jahr rechnet Titzrath bei der Hafenlogistik weiterhin mit einem operativen Gewinn von 135 bis 155 Millionen Euro. Einschließlich des nicht börsennotierten Teilkonzerns Immobilien peilt sie 150 bis 170 Millionen Euro an./stw/das/oca