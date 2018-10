Weltgrößter Raumfahrtkongress startet in Bremen

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

BREMEN (dpa-AFX) - Die internationale Raumfahrtbranche trifft sich ab Montag (9.00 Uhr) in Bremen. Rund 4500 Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik sollen zum International Astronautical Congress (IAC) kommen, der nach Angaben der Veranstalter der weltgrößte Raumfahrtkongress ist.



Bis Freitag stehen mehr als 2000 Vorträge und Diskussionsrunden auf dem Programm. Themen sind unter anderem die Sicherheit im Weltraum, der Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei der Suche nach außerirdischem Leben und die Chancen der Wirtschaft im All.

Am 3. Oktober (12.00 Uhr) öffnet der IAC seine Tore auch für normale Besucher. Raumfahrtfans können zum Beispiel bei einer Live-Schaltung zur Internationalen Raumstation ISS mit dem deutschen Astronauten Alexander Gerst dabei sein oder erfahrene Raumfahrer wie Thomas Reiter oder Ernst Messerschmid treffen. Zum letzten Mal fand der Raumfahrtkongress 2003 in Deutschland statt, damals ebenfalls in Bremen. In den nächsten beiden Jahren wird die Raumfahrtszene für den IAC nach Washington und Dubai reisen./igl/DP/jha