Weltgrößter Chipfertiger TSMC sieht ungebrochen starke Nachfrage - Investitionen

TAIPEH (dpa-AFX) - Der weltweit größte Chipauftragsfertiger TSMC geht trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten weiter von einem starken Wachstum aus und will viel Geld in neue Anlagen stecken. So soll der Umsatz in diesem Jahr um rund 30 Prozent anziehen, wie Verwaltungsratschef Mark Liu am Mittwoch auf der Hauptversammlung des Konzerns aus Taiwan sagte. Bisher hatten Manager von TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) ein Wachstum im mittleren bis hohen Zwanziger-Prozentbereich in Aussicht gestellt - in US-Dollar gerechnet. Vergangenes Jahr waren die Erlöse auf dieser Basis bereits um ein Viertel gestiegen. In der Chipbranche ist die Abrechnung in Dollar üblich.

Im kommenden Jahr würden die Investitionen des Konzerns dann definitiv über 40 Milliarden US-Dollar liegen, sagte Liu weiter. TSMC und Rivalen wie Samsung , Globalfoundries oder der US-Chipkonzern Intel stecken derzeit viel Geld in den Aufbau zusätzlicher Produktionskapazitäten. Denn weltweit herrscht derzeit Mangel an bestimmten Chips in unterschiedlichen Branchen - in Deutschland sind insbesondere die Automobilkonzerne Volkswagen , Mercedes , BMW und Daimler Truck betroffen.

Intel plant etwa in Magdeburg milliardenschwere Investitionen in Fabriken zur Chipherstellung, gefördert mit öffentlichen Geldern. TSMC hat derzeit nach Angaben von Liu aber keine konkreten Pläne für den Bau von Werken in Europa.

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, einer stark steigenden Inflation in wichtigen Weltregionen sowie von Lockdown-Beschränkungen in China hatten zuletzt Befürchtungen um eine nachlassende Nachfrage nach Technikgeräten zugenommen. "Die aktuelle Inflation hat keinen direkten Einfluss auf die Halbleiterindustrie, weil sich der Nachfrageabschwung hauptsächlich auf Konsumentengeräte wie Smartphones und PCs erstreckt, während die Nachfrage bei Elektroautos sehr stark ist und unsere Kapazitäten teilweise übersteigt", sagte Liu. Daher nehme TSMC in dem Bereich auch Anpassungen vor. Der Konzern sei für das ganze Jahr ausgelastet.

TSMC fertigt Halbleiter unter anderem für Großkunden wie den Elektronikriesen Apple oder die Chipkonzerne Nvidia und AMD . Vom Ausbau der Anlagen bei den Chipfertigern profitieren unter anderem die Branchenzulieferer wie ASML aus den Niederlanden und Aixtron aus Deutschland./men/nas/zb