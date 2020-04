Weltgesundheitsversammlung der WHO wahrscheinlich nur virtuell

GENF (dpa-AFX) - Die Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) findet in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie voraussichtlich nur online statt.



Abklärungen seien noch im Gange, aber da es weltweit Reise- und Versammlungseinschränkungen gebe und die Gesundheitsminister mit der Pandemie beschäftigt seien, zeichne sich eine virtuelle Konferenz ab, sagte eine WHO-Sprecherin am Dienstag in Genf. Das Treffen, Weltgesundheitsversammlung (WHA) genannt, war für den 17. bis 21. Mai geplant. Das genaue Format und die Länge der Tagung seien noch unklar, sagte die Sprecherin.

Kritik an der WHO und ihrem Umgang mit der Pandemie sowie der Vorwurf der USA, die Organisation stehe China zu nahe, dürften ein zentrales Thema werden. Die USA haben ihre Mitgliedszahlungen vorerst eingefroren, um die Vorwürfe zu untersuchen.

Die WHA ist das höchste Entscheidungsgremium der UN-Organisation mit 194 Mitgliedsländern. Sie beschließt unter anderem über das Budget und setzt Prioritäten für die Arbeit der WHO. Zu den Versammlungen reisen normalerweise Tausende Delegierte nach Genf. Die Mehrheit der Mitgliedsländer schickt Gesundheitsminister sowie Fachexperten zu den Tagungen./oe/DP/stw