Weltgesundheitstag: Gesund bleiben mit einer Prävention der Rentenversicherung

Berlin (ots) - Da vorbeugen besser als heilen ist, bietet dieDeutsche Rentenversicherung Versicherten mit ersten gesundheitlichenBeschwerden wie Bluthochdruck oder Übergewicht berufsbegleitendePräventionsmaßnahmen an. Durch Bewegung, Entspannung und gesundeErnährung sollen Krankheiten verhindert werden. So bleibenArbeitnehmer gesund und leistungsfähig im Beruf. Hierauf weist dieDeutsche Rentenversicherung Bund in Berlin anlässlich des morgigenWeltgesundheitstags hin.Die Präventionsmaßnahmen finden in Gruppen mit maximal 15Teilnehmern statt. Sie starten mit einer Initialphase, die wenigeTage dauert und stationär oder ambulant in einerRehabilitationseinrichtung angeboten werden. Die anschließendeberufsbegleitende Trainingsphase umfasst mehrere Monate. GesundeErnährung, Bewegung und Entspannungstechniken stehen dabei im Fokus.Ein- bis zweimal pro Woche besuchen die Teilnehmer dafür spezielleKurse. In der dann folgenden Eigeninitiativphase werden dievermittelten Strategien als feste Bestandteile in den Alltagintegriert. Abgeschlossen werden die Präventionsmaßnahmen mit einemAuffrischungstag in der Rehabilitationseinrichtung. Dabei bietet sichdie Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen und aufgetretene Problemegemeinsam zu lösen.Der Präventionsbedarf wird vom Arzt, zum Beispiel dem Hausarztoder dem Werksarzt, in einem ärztlichen Befundbericht bescheinigt.Arbeitnehmer reichen ihn mit dem Antrag bei ihremRentenversicherungsträger ein. Auch Arbeitgeber haben dieMöglichkeit, über Betriebs- und Werksärzte oder den Firmenservice derRentenversicherung mit einer für die Prävention zertifiziertenEinrichtung Kontakt aufzunehmen. Bei Bedarf können so mehrereBeschäftigte einer Firma gemeinsam an einer Präventionsmaßnahmeteilnehmen.Weitere Informationen gibt es unter der kostenlosen Servicenummer0800 1000 4800 oder für Arbeitgeber über den Firmenservice derRentenversicherung unter 0800 1000 453. Die Antragsformulare gibt esim Internet unter www.deutsche-rentenversicherung.de/praevention oderpraevention.drv.info sowie in den Auskunfts- und Beratungsstellen derDeutschen Rentenversicherung.