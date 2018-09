Weltgesundheitsorganisation und St. Jude Children's Research Hospital kämpfen gemeinsam gegen Krebs im Kindesalter

Neue globale Bemühungen bei Krebs im Kindesalter zielen darauf ab,bis 2030 mindestens 60 Prozent der Kinder mit sechs der weltweithäufigsten Krebsarten zu heilenMemphis, Tennessee (ots/PRNewswire) - Das St. Jude Children'sResearch Hospital gab heute eine fünfjährige Zusammenarbeit mit derWeltgesundheitsorganisation bekannt, die darauf abzielt, dieKrebsbehandlung weltweit zu verändern, um bis 2030 mindestens 60Prozent der Kinder mit sechs der häufigsten Krebsarten zu heilen.Diese Zusammenarbeit legt den Grundstein für eine globaleInitiative, die Interessengruppen aus der ganzen Welt zusammenbringt,um den Zugang zur Versorgung krebskranker Kinder zu verbessern, dieQualität der Versorgung durch die Entwicklung nationalerKompetenzzentren und regionaler Begleitungen zu verbessern und dieIntegration von Kinderkrebs in die nationale Politik zu beeinflussen,um allen betroffenen Kindern die größtmögliche Überlebenschance zubieten."Das Leben von zu vielen Kindern wird durch Krebs verkürzt", sagteWHO-Generaldirektor Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Wir können keineWelt tolerieren, in der einige Kinder Zugang zu erstklassigerBehandlung haben, während andere sterben, nur weil sie arm sind.Krebs im Kindesalter ist ein starkes Symbol für die Notwendigkeiteiner universellen Gesundheitsversorgung."Jährlich werden voraussichtlich rund 300.000 Kinder undJugendliche mit Krebs diagnostiziert. Etwa 8 von 10 dieser Kinderleben in Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen, wo dieHeilungsraten oft auf nur 20 Prozent geschätzt werden. Dies steht imkrassen Gegensatz zu Ländern mit höheren Einkommen, in denen dieHeilungsraten 80 Prozent übersteigen, was vor allem auf denmedizinischen Fortschritt und die spezielle multidisziplinäreBetreuung krebskranker Kinder in den letzten 50 Jahren zurückzuführenist. Diese Aufteilung der Überlebensraten zwischen Ländern mithöheren Einkommen und Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommengehört zu den größten Unterschieden der weltweitenGesundheitsergebnisse.Der begrenzte Zugang zu qualitativ hochwertigen, erschwinglichenMedikamenten und das Risiko einer finanziellen Katastrophe durchEigenauslagen sind Kennzeichen der Krebserkrankung im Kindesalter,mit denen viele Länder konfrontiert sind."St. Jude wurde auf der Idee gegründet, dass kein Kind imFrühstadium seines Lebens sterben sollte", sagte Dr. James R.Downing, Präsident und CEO von St. Jude. "Während wir diese Visionfür viele krebskranke Kinder weiterentwickeln konnten, lautet diebittere Realität, dass an den meisten Orten auf der Welt 4 von 5krebskranken Kindern immer noch an ihrer Krankheit sterben. Wir habendie Fähigkeit, das zu ändern. Diese Initiative wird die Instrumenteund Ressourcen bereitstellen, um den weltweiten Umgang mit Krebs imKindesalter zu gestalten, und die nationalen Gesundheitssysteme dazuzu ermutigen, Krebs im Kindesalter zu einer Priorität zu machen unddie Heilungsraten für krebskranke Kinder drastisch zu verbessern."Die Zusammenarbeit vereint die Stärken von St. Jude und der WHO,um Dienstleistungen, Kapazitäten und Partnerschaften zur Bekämpfungvon Kinderkrebs zu erweitern. Sie bietet eine Plattform zurUnterstützung der Umsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung vonKinderkrebs in den einzelnen Ländern. Die Bemühungen vereinen diefachliche Unterstützung von St.-Jude-Experten und eine geplanteprogrammatische Investition von 15 Millionen US-Dollar mit derWHO-Behörde, die mit Regierungen und Führungskräften in allenGesundheitssystemen auf regionaler und globaler Ebenezusammenarbeitet. Zu den Maßnahmen gehören die Unterstützung derklinischen Versorgung der am stärksten gefährdeten Kinder, dieGewährleistung, dass alle krebskranken Kinder Zugang zu qualitativhochwertigen Medikamenten und Technologien haben und die Stärkung vonAusbildungsprogrammen durch den Aufbau von Kompetenzzentren. Für einenachhaltige, globale Initiative hofft diese Zusammenarbeit, einebreitere Anstrengung zu beschleunigen, die wichtige Beiträge vonnationalen Federführern und Organisationen ermöglicht, die sich fürdie Verbesserung der Ergebnisse bei krebskranken Kindern einsetzen.Zu diesen Gruppen gehören Organisationen, die offizielle Beziehungenzur WHO unterhalten, wie die International Society of PediatricOncology (SIOP), Childhood Cancer International (CCI) und die Unionfor International Cancer Control (UICC)."Wir fühlen uns geehrt, mit der WHO zusammenzuarbeiten, um dievielen Gesundheitsdienstleister, Befürworter und Forscherzusammenzubringen, die sich für die Bekämpfung von Kinderkrebs aufder ganzen Welt einsetzen", sagte Dr. Carlos Rodriguez-Galindo,Executive Vice President und Vorsitzender des St. Jude Department ofGlobal Pediatric Medicine. "Wir haben spannende Möglichkeiten, dieweltweiten Anstrengungen zu nutzen, um Kindern eine qualitativhochwertigen Krebsbehandlung schneller zugänglich zu machen und dafürzu sorgen, dass weniger junge Menschenleben durch behandelbareKrankheiten unnötig verkürzt werden. Das Formulieren einer globalenStakeholder-Reaktion rund um die WHO ist ein großer Schritt nach vornund der Beginn einer neuen Ära im Kampf um das Leben krebskrankerKinder."Seit mehr als zwei Jahrzehnten investiert St. Jude in lokaleProgramme und führende Initiativen in ressourcenschwachen Ländern, umdie Pflegequalität und -ergebnisse für Kinder und Jugendliche zuverbessern. Im März 2018 wurde das Krankenhaus zum erstenWHO-Kooperationszentrum für Kinderkrebs ernannt. Im Mai 2018 ging St.Jude Global offiziell mit einer Anfangsinvestition von 100 MillionenUS-Dollar an den Start, um die Bemühungen zur Verbesserung derÜberlebensraten von Kinderkrebs weltweit durch die Entwicklungregionaler, nationaler und krankenhausspezifischer Anstrengungen inBildung, Kapazitätsaufbau und Forschung zu beschleunigen.Die vereinten Bemühungen der WHO und St. Jude sind ein Ergebnisder Resolution 70.12 der Weltgesundheitsversammlung zurKrebsprävention und -kontrolle. Die im Mai 2017 verabschiedeteResolution bedeutet die Verpflichtung der WHO und der Regierungen,die Dienstleistungen für Kinderkrebs im Rahmen der nationalenKrebskontrollprogramme zu verstärken. Die Initiative wird auf demhochrangigen Treffen der Generalversammlung der Vereinten Nationenüber nicht übertragbare Krankheiten und auf der erstenNebenveranstaltung über Kinderkrebs am Donnerstag, den 27. Septemberund Freitag, den 28. September in New York diskutiert. Die Staats-und Regierungschefs werden über die Bemühungen ihrer Länder zurBekämpfung nicht übertragbarer Krankheiten berichten, diezusammengenommen für 7 von 10 Todesfällen weltweit verantwortlichsind."Mit Engagement und Zusammenarbeit können die Betreuung und dieErgebnisse für krebskranke Kinder verbessert werden", sagte Dr.Svetlana Akselrod, stellvertretende Generaldirektorin fürnichtübertragbare Krankheiten und psychische Gesundheit der WHO."Daher stellt die Bekämpfung von Krebs im Kindesalter einen derwirksamsten und greifbarsten Schritte im breiteren Kampf gegennichtübertragbare Krankheiten dar."St. Jude Children's Research HospitalDas St. Jude Children's Research Hospital ist weltweit führend inder Erforschung, Behandlung und Heilung von Krebs im Kindesalter undanderen lebensbedrohlichen Krankheiten. Es ist das einzige vomNational Cancer Institute bestimmte Comprehensive Cancer Center, dasausschließlich Kindern gewidmet ist. Die im St. Jude entwickeltenBehandlungen haben dazu beigetragen, die Gesamtüberlebensrate vonKrebs bei Kindern von 20 Prozent auf 80 Prozent zu erhöhen, seit dasKrankenhaus vor mehr als 50 Jahren eröffnet wurde. St. Jude teilt dievon ihm erreichten Durchbrüche offen mit, und jedes Kind, das in St.Jude gerettet wird, bedeutet, dass Ärzte und Wissenschaftler weltweitdieses Wissen nutzen können, um Tausende weiterer Kinder zu retten.Familien erhalten vom St. Jude nie eine Rechnung für Behandlung,Reisen, Unterkunft und Essen - denn alles, worum sich eine Familiekümmern sollte, ist, ihrem Kind helfen, zu leben. Um mehr zuerfahren, besuchen Sie stjude.org oder folgen Sie St. Jude auf seinenSocial-Media-Seiten unter @stjuderesearch(https://twitter.com/stjuderesearch).