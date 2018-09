St.Gallen (ots) -"Fake News" und "Alternative Wahrheiten" haben die Art verändert,wie wir die Welt sehen und Nachrichten interpretieren. Nie zuvorhaben sich falsche Informationen den wahren so sehr angenähert undunsere Wahrnehmung der Welt derart verändert. Flüchtlingskrise,Asylpolitik, ökologische Desaster, Handelskrieg... Jeden Tagerreichen uns Nachrichten und Bilder zu menschlichen, sozialen undpolitischen Katastrophen - verschieden gefiltert durch neue schnelleFormen der Kommunikation und die klassischen Medien.Der Blick der Kunstschaffenden auf die aktuellen Ereignisse in derWelt eröffnet einen anderen, einen hintergründigen Blick auf dasWeltgeschehen. Die Gruppenausstellung "The Humans" erforscht, wieKünstler ihre unabhängige Sicht auf die Welt formulieren und wie siein Wirklichkeiten eintauchen, die traditionellen und neuen Medienverwehrt bleiben. Die eingeladenen Künstlerinnen und Künstler(Francesco Arena, Ed Atkins / Simon Thompson, Rossella Biscotti,Candice Breitz, Daniela Ortiz, Artur Zmijewski) beleuchten dabeineben der Rolle unseres digitalen Medienkonsums auch Fragen nachunserem Umgang mit Menschen am Rande der Gesellschaft und unsereHaltung zu den weltweiten Migrationsbewegungen.Ein Beispiel für eine künstlerische Interpretation desZeitgeschehens lieferte bereits ein aufsehenerregendes Bild des 19.Jahrhunderts: Vor genau 200 Jahren entstand das berühmte Gemälde vonThéodore Géricault (1791-1824) Das Floss der Medusa (Le Radeau de laMéduse, 491 × 716 cm, Louvre, Paris). Dieses bildgewaltigeMeisterwerk beruht auf einer Sensationsmeldung. 1816 begleitete dieFregatte Méduse unter dem unerfahrener Kapitän Hugues Duroy deChaumareys einen Konvoi nach Senegal, der Infanteristen zum Schutzdes überseeischen Besitzes sowie Verwaltungsbeamte und Forscher indas ferne Land bringen sollte. An Bord waren annähernd 400 Personen,darunter auch der neue Gouverneur des Senegal, der RoyalistJulien-Desiré Schmaltz. Das Schiff lief auf Grund und war nicht mehrfrei zu bekommen, so dass der Kapitän den Bau eines Flosses ausMasten und Rahen der Medusa befahl, da lediglich sechs Rettungsbootevorhanden waren. Die Boote sollten das Floss mit 150 Männern an Landziehen.Nach kurzer Zeit kappte man aber die Seile und überliess dieMenschen auf dem Floss ihrem Schicksal. Das Floss war völligüberfüllt und es herrschten bald katastrophale Verhältnisse. Es kamzum Extremfall von Kannibalismus. Nach 13 Tagen konnten schliesslichvom Schiff Argus nur noch 15 Personen gerettet werden. Géricaultbefragte die Überlebenden damals selbst zu ihren Erlebnissen, da erseine Informationen für das zeitgenössische Historienbild aus ersterHand erhalten wollte.Die Nachricht traf die öffentliche Meinung so heftig, dass sieselbst die damalige Regierung erschütterte. Seit diesem Moment hatdie Kunst stets eine wichtige Beziehung zur Medienkommunikationunterhalten. Zu einem Zeitpunkt, in dem sich Nachrichtenkanälemultiplizieren, ihre einflussreiche Position aber zusehendsverlieren, übernehmen sie die Rolle von Zeitzeugen in einem sichstetig verändernden medialen Prozess. "The Humans" fokussiert auf dasMedium des Bildes und des Videos, das vermehrt Einfluss auf dieheutige Gesellschaft ausübt. Die Kunstschaffenden generieren eineneue Form von Realismus, indem sie sich Situationen annähern, die vonden Medien unbeachtet bleiben würden. Géricault als Vertreter derfranzösischen Romantik nutzte das Thema, um den neuen Typus eineszeitgenössischen Historienbildes zu schaffen: ein "Ereignisbild".Diese grundsätzliche Beziehung spielt eine zentrale Rolle in derAusstellung.The Humans15. September 2018 - 17. März 2019Kunstmuseum St.GallenPressekontakt:Irina WedlichKommunikationKunstmuseum St. GallenT +41 71 2420685irina.wedlich@kunstmuseumsg.chwww.kunstmuseumsg.chOriginal-Content von: Kunstmuseum St.Gallen, übermittelt durch news aktuell