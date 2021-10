Weltgeschehen: Trump Jr. mit geschmackloser Aktion!

Donald Trump Jr . verkauft auf seiner Website T-Shirts, die sich über die tödlichen Schüsse auf Alec Baldwin an einem Filmset in New Mexico lustig machen.

Baldwin feuerte am vergangenen Donnerstag am Set von “Rust” eine Requisitenpistole ab, wodurch die Kamerafrau Halyna Hutchins getötet und der Regisseur Joel Souza verletzt wurde. Baldwin wurde nicht strafrechtlich wegen der Schießerei angeklagt.

Trump, dessen Vater ...



