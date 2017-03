Weltgebetstag der Frauen: GEPA fordert Einhaltung von Menschenrechten auf Philippinen / Partnerorganisationen sind Willkürjustiz ausgesetzt (FOTO)

Wuppertal (ots) -"Was ist denn fair?": Unter diesem Motto feiern Menschen in rund100 Ländern den diesjährigen Weltgebetstag der Frauen. Thema istdabei die Verletzung der Menschenrechte auf den Philippinen. Auch dasFair Handelsunternehmen GEPA unterstützt diesen Tag, der inDeutschland von Frauenorganisationen und -verbänden christlicherKirchen getragen wird (www.weltgebetstag.de).Die GEPA-Partnerorganisation Panay Fair Trade Center (PFTC) istebenfalls massiv von Willkürjustiz betroffen; Mitglieder werdenverleumdet, ja systematisch kriminalisiert, bedroht und getötet. Dasolche Menschenrechtsverletzungen im Inselstaat an der Tagesordnungsind und in der Regel straflos bleiben, fordert die GEPA einegrundlegende Reform des Justizsystems. Dazu zählt beispielsweise derSchutz von Menschenrechtsaktivisten und die konsequente Untersuchungund Bestrafung von außergerichtlichen Hinrichtungen, politischmotivierten Morden und konstruierten Anklagen. Sie schließt sichdamit dem "Aktionsbündnis Menschenrechte - Philippinen" an, dem u.a.die GEPA-Gesellschafter MISEREOR und Brot für die Welt angehören.Die Mehrzahl der Menschenrechtsaktivisten fällt Konflikten um Landzum Opfer. Trotz eines Landreformprogramms von 1988 müssen vielelandlose Kleinbäuerinnen und Kleinbauern große Teile der Ernte anGrundherren abführen.Ein Beispiel dafür, wie der Faire Handel Kleinbauern auf denPhilippinen dabei unterstützt, ihre Rechte wahrzunehmen, ist dieAlter Trade Corporation (ATC). Von der Organisation bezieht die GEPAihren Bio-Mascobado-Vollrohrzucker. Aus landlosen Arbeitern sind auchdurch den Fairen Handel erfolgreiche Biobauern geworden.Die Kinderrechtsorganisation PREDA setzt sich für sexuellmissbrauchte und unschuldig verurteilte Kinder und Jugendliche ein.PREDA unterstützt Kleinbauern mit dem Verkauf von Mangos an FairHandelsorganisationen wie die GEPA. Aus den Erlösen kann PREDA auchTherapien und Lobbyarbeit für die missbrauchten Kinder finanzieren.Allgemein hat sich jedoch die Menschenrechtslage seit Amtsantritt vonPräsident Rodrigo Duterte im Juni 2016 massiv verschärft.PFTC: Mord an Mitgliedern strafrechtlich folgenlosVon der Organisation Panay Fair Trade Center (PFTC) bezieht dieGEPA "Banana Chips". 2014 wurden der Mitbegründer und langjährigeVorstandsvorsitzende Romeo Capalla sowie der Kleinbauer DionisioGarete nach jahrelangen massiven Drohungen und Beschuldigungen aufoffener Straße erschossen. Bis heute hat die Justiz den Mord nichtkonsequent strafrechtlich verfolgt; mutmaßliche Täter sind Mitgliederder paramilitärischen Gruppe Revolutionary Proletarian Army - AlexBoncayao Brigade (RPA-ABB). Ruth Fe Salditos, ebenfallsMitbegründerin und jahrelange Präsidentin von PFTC, wurde mehrfachals Terroristin denunziert und aufgrund gefälschter Beweise desMordes angeklagt. Man ließ sie frei, nachdem die italienische FairTrade-Organisation CTM eine Kaution gezahlt hatte. Nach wie vor musssie um ihre Freiheit und um ihr Leben fürchten. Viele ihrerMitstreiter sind aktuell noch im Gefängnis ohne Aussicht aufwenigstens zeitweilige Freilassung durch Zahlung einer Kaution.Das Engagement der GEPAAus Solidarität für PFTC initiierte die GEPA nach den Morden anRomeo Capalla und Dionisio Garete Briefe an den damaligen PräsidentenAquino und die philippinische Botschaft. Beim Appell an die Botschafthaben sich auch Weltläden und Aktionsgruppen engagiert. Gemeinsam mitdem Forum Fairer Handel (www.forum-fairer-Handel.de) und anderendeutschen Fair Handelsorganisationen wandte sich die GEPA an dasBundesentwicklungsministerium. Die GEPA beteiligte sich ebenfalls aneiner internationalen Friedens- und Solidaritätsmission unterFederführung der italienischen Fair Trade-Organisation CTM und derWorld Fair Trade Organization (www.wfto.com). Zur Unterstützung vonRuth Fe Salditos hat die GEPA mit befreundeten FairHandels-Organisationen auf EU-Ebene eine Arbeitsgruppe gebildet, diegemeinsame Aktionen und die Kommunikation koordiniert, um indringenden Fällen sofort reagieren zu können. PFTC hat mit derfinanziellen Unterstützung der GEPA eine Mitarbeiterin eingestellt,die Menschenrechtsverletzungen an PFTC dokumentiert und Ruth FeSalditos beim Gerichtsprozess unterstützt. Ruth Fe Salditos: "Diese Solidarität des Fairen Handels gibt uns die Kraft weiterzukämpfen."
Weitere Infos:
http://www.gepa.de/gepa/menschen/reportagen/reportage-pftc.html
Stellungnahme zu Menschenrechtsverletzungen auf den Philippinen
Zur Situation hat die GEPA eine umfassende Stellungnahme verfasst
www.gepa.de/menschenrechte-philippinen Pressekontakt:
Brigitte Frommeyer
Pressereferentin GEPA - The Fair Trade Company
0202 - 266 83 64
presse@gepa.de
Original-Content von: GEPA mbH, übermittelt durch news aktuell