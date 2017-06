Weltfrieden defekt. Techniker (m/w) gesucht! Bundeswehr bietet 3.600 freie Stellen in technischen Berufen

Köln / Berlin (ots) - Mit dieser Werbebotschaft geht dieBundeswehr in eine neue Runde der Arbeitgeberkommunikation und wirbtum Nachwuchs-, Fach- und Führungskräfte in technischen Berufen. Mitdem Kampfjet Eurofighter, dem Kampfmittelabwehrroboter tEODor und derFregattenklasse 125 hat die Bundeswehr Technikarbeitsplätze, wie siekaum ein anderer Arbeitgeber bieten kann. In der neuen BerufsweltTechnik, die ab 12. Juni beworben wird, nutzt die Bundeswehr diesesAlleinstellungsmerkmal, um technikbegeisterte Schülerinnen undSchüler, Absolventinnen und Absolventen und berufserfahreneProfessionals für sich zu gewinnen. Die einzigartige Technik wirddabei verknüpft mit der gesellschaftlich relevanten Arbeit für dieBundeswehr und den hervorragenden Qualifizierungsmöglichkeiten fürdie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - egal ob in Uniform oder zivil.Sichtbar wird dies in den selbstbewussten Werbebotschaften derKampagne. Neben "Weltfrieden defekt. Techniker (m/w) gesucht!" werdenauch Plakate und Anzeigen mit den Slogans "Grünzeug sucht Blaumänner(m/w)." und "Du kannst an Käfern schrauben. Oder an Tiger, Leopardund Puma" in meinungsbildenden Medien und auf Großplakaten indeutschen Städten geschaltet. "Der Fachkräftemangel macht auch vorder Bundeswehr nicht halt. Von klassischen Handwerksberufen bis hinzu Ingenieurinnen und Ingenieuren: Mehr als 3.600 freie Stellen intechnischen Berufen können wir derzeit anbieten", sagt Dirk Feldhaus,Beauftragter für die Arbeitgebermarke der Bundeswehr. Besondersgesucht werden Elektroniker und Elektronikerinnen sowieFeuerwehrleute. Aber auch Absolventinnen und Absolventen technischerStudiengänge sowie Kampfmittelabwehrspezialisten undFluggerätmechaniker und solche, die es werden wollen, sind begehrt.Weitere Informationen und kostenfreies Bildmaterial finden Sieauch unter: bundeswehrkarriere.deAnsprechpartner für die Presse:Wir freuen uns über Ihr Interesse an einer Berichterstattung.Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an das Presse- undInformationszentrum Personal. E-Mail: pizpersonal@bundeswehr.orgTelefon: 0221 9571 4001Technik-Fakten der Bundeswehr- Eine Fregatte der Klasse 125 ist 149,6 Meter lang. Dasentspricht der Länge von anderthalb Fußballfeldern. - Das maximaleStartgewicht eines Kampfhubschraubers Tiger beträgt 6.100 kg. Dasentspricht dem Gewicht eines ausgewachsenen Elefanten. - Bis zu12.500 Liter Wasser fasst ein Löschfahrzeug der Bundeswehrfeuerwehr.Das entspricht etwa 90 Badewannenfüllungen. - Ein Kampfpanzer Leopardhat 1.500 PS. So viel wie etwa 13 Pkw. - Die Flügelfläche desEurofighters beträgt rund 50 Quadratmeter und entspricht damit derGröße einer durchschnittlichen Single-Wohnung.Pressekontakt:Rückfragen bitte an:Presse- und Informationszentrum PersonalTelefon: 0221 9571 4001E-Mail: pizpersonal@bundeswehr.orghttp://www.personal.bundeswehr.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Personal, übermittelt durch news aktuell