Weltfrauentag: Ostdeutschland führend bei Frauen in Führungspositionen / Aufsichtsratsvorsitz: Frauenanteil von 10 Prozent an der Spitze des Kontrollgremiums (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Frauenquote in Führungspositionen liegt in Deutschland bei22,9 Prozent. Dies zeigt eine zum Weltfrauentag veröffentlichteAuswertung des Informationsdienstleisters CRIFBÜRGEL von 2,3Millionen Führungspositionen bei mehr als einer Million Unternehmen.Im März 2018 lag die Quote mit 22,6 Prozent auf einem ähnlichenNiveau.Die ostdeutschen Bundesländer nehmen beim Thema Frauenquoteweiterhin eine Vorreiterrolle ein. Brandenburg liegt mit einerFrauenquote in Führungsposten von 29,1 Prozent bundesweit an derSpitze, gefolgt von Sachsen (28,0 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern(27,7 Prozent). Nachholbedarf hinsichtlich der Frauenquote haben vorallem Baden-Württemberg (18 Prozent) und Bayern (19,6 Prozent).Einen schwereren Stand haben Frauen offensichtlich immer noch inGroßunternehmen. Denn den Zahlen von CRIFBÜRGEL zufolge übersteigtdie Frauenquote in Führungsetagen nur bei Kleinstfirmen bis 10Mitarbeiter die 20-Prozent-Marke (26,2 Prozent). Je größer dasUnternehmen - gemessen an der Zahl der Angestellten - desto geringerfällt der Anteil weiblicher Chefs aus. Bei den Unternehmen mit mehrals 1.000 Mitarbeitern liegt die Frauenquote nur noch bei 15,5Prozent. Ähnlich verhält sich die Frauenquote in Unternehmenhinsichtlich des Kriteriums Umsatzgröße. Den höchsten Frauenanteil inFührungspositionen haben Firmen mit einem Umsatz unter 1 Million Euro(24,4 Prozent). Danach sinkt die Frauenquote mit einem steigendenUmsatz kontinuierlich ab. Bei Firmen mit einem Umsatz zwischen 50 und100 Millionen ist nur knapp jede zehnte Führungsposition (10,4Prozent) mit einer Frau besetzt.Darüber hinaus ergeben sich je nach Branche deutliche Unterschiedehinsichtlich Frauen in Führungspositionen. Am stärksten vertretensind Frauen in den Top-Positionen des Gesundheitswesens mit einemAnteil von 38,1 Prozent. Auch im Handel (26,7 Prozent) und imVerlagswesen (24,3 Prozent) arbeiten überdurchschnittlich vieleFrauen in den Führungsetagen. Nur unterrepräsentiert sind Frauen inChefpositionen hingegen im Maschinenbau (9,5 Prozent) und imBaugewerbe (10 Prozent).Erstmals hat CRIFBÜRGEL auch Aufsichtsratspositionen und diePositionen vom Aufsichtsratsvorsitz unabhängig voneinanderanalysiert. Während die Quote von Frauen in Aufsichtsräten bei 19,6Prozent liegt, ist nur knapp jeder zehnte Aufsichtsratsvorsitz voneiner Frau besetzt (10,8 Prozent).Bei der Frauenquote in Aufsichtsräten zeigen sichMecklenburg-Vorpommern (26,3 Prozent) und Berlin (25,2 Prozent)führend. Den geringsten Anteil meldet hingegen das Saarland mit 17,1Prozent weiblichen Aufsichtsräten. Eine detaillierte Analyse derPositionen von Aufsichtsratsvorsitzenden zeigt, dass die Frauenquotein diesem Gremium in Brandenburg (19,1 Prozent) undMecklenburg-Vorpommern (18,8 Prozent) am höchsten ist. InBaden-Württemberg (8,3 Prozent), Niedersachsen undNordrhein-Westfalen (je 9,5 Prozent) sowie in Bayern (9,3 Prozent)und in Hamburg (9,5 Prozent) liegt der Anteil von Frauen an derSpitze des Kontrollgremiums bei unter 10 Prozent.Und noch ein Fun-Fact: Die häufigsten weiblichen Vornamen inFührungspositionen sind Sabine, Petra, Monika, Andrea und Gabriele.Für die Analyse hat CRIFBÜRGEL 2.362.965 Führungspositionen in1.047.031 Unternehmen ausgewertet (Stand 7.3.2019). Bei denPositionen handelt es sich um Geschäftsführer,Aufsichtsratsmitglieder und -vorsitzende, geschäftsführendeGesellschafter sowie um Vorstandsmitglieder und -vorsitzende. Bei denPositionen der Aufsichtsräte wurden 67.481 und bei denAufsichtsratsvorsitzenden 16.259 Führungspositionen analysiert.Weitere Zahlen zu den Bundesländern finden Sie auf unsererHomepage unter http://ots.de/IpYAODPressekontakt:Oliver Ollrogge, CRIF Bürgel GmbH, Bereich Marketing/PRE-Mail: Oliver.Ollrogge@buergel.de, Tel.: 040 / 89 80Original-Content von: CRIF Bürgel GmbH, übermittelt durch news aktuell